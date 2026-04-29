Einladung an alle Zwillinge zum 42. internationalen Zwillingstreffen

Wagrain-Kleinarl (OTS) -

Vom 30. Mai bis 7. Juni 2026 findet das 42. Internationale Zwillingstreffen in Wagrain-Kleinarl statt. Im Rahmen der Veranstaltung ist – vorbehaltlich eines finalen positiven Votums der zuständigen Ethikkommission – die Durchführung eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg (PMU) geplant.

Wenn sich Ende Mai Zwillingspaare aus dem deutschsprachigen Raum in Wagrain-Kleinarl versammeln, steht neben dem gemeinsamen Austausch auch ein wissenschaftlicher Aspekt im Mittelpunkt. Das geplante Forschungsprojekt des Instituts für Ökomedizin der PMU untersucht, wie sich unterschiedliche Aktivitäten – etwa Aufenthalte in natürlichen oder kulturellen Umgebungen – kurzfristig auf das subjektive Wohlbefinden und das Stresserleben auswirken können.

Das Studiendesign sieht vor, dass teilnehmende Zwillingspaare an einem Studientag beide Bedingungen durchlaufen: eine naturbasierte Aktivität sowie eine kulturbezogene Vergleichsbedingung. Die Reihenfolge wird innerhalb der Zwillingspaare zufällig festgelegt. Die Erhebung erfolgt mittels standardisierter Fragebögen.

Zwillingsstudien bieten die Möglichkeit, Einflüsse von Umweltbedingungen unter Berücksichtigung gemeinsamer genetischer und familiärer Faktoren differenziert zu untersuchen.

Die Teilnahme am Forschungsprojekt ist freiwillig und unabhängig von der Teilnahme am Zwillingstreffen. Interessierte Zwillingspaare erhalten vor einer möglichen Teilnahme eine ausführliche Information über Ablauf, Inhalte sowie den Umgang mit ihren Daten und entscheiden anschließend selbst über eine Teilnahme.

Weitere Informationen zum Projekt werden nach Vorliegen des finalen Ethikvotums zur Verfügung gestellt.

Auf einen Blick

· Termin: 30. Mai – 7. Juni 2026 (Hauptprogramm 4. – 7. Juni)

· Ort: Wagrain-Kleinarl, Salzburger Land

· Partner: Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg · Zwillingstreffen · Wagrain-Kleinarl Tourismus