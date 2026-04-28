  • 28.04.2026, 18:47:02
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Marchetti: „FPÖ verbrüdert sich mit jenen, die für die steigenden Preise und die derzeitige Weltlage verantwortlich sind“

Herbert Kickl und die FPÖ leisten konsequent Widerstand gegen jede Maßnahme, die Österreich wieder zum Aufschwung verhilft

Wien (OTS) - 

„Die Wahrheit ist, dass sich die FPÖ mit jenen verbrüdert, die für die steigenden Preise und die derzeitige Weltlage verantwortlich sind. Mit Kriegstreiber Putin wird ein Freundschaftsvertrag geschlossen und mit Aggressor Donald Trump, der für den Angriff der USA auf den Iran verantwortlich ist, sind die Blauen auf Kuschelkurs. Dieses Verhalten ist nicht patriotisch, sondern österreich-feindlich. Anstatt konstruktiv Lösungen für die österreichische Bevölkerung zu finden, unterstützt die FPÖ nur jene, die den Menschen in Österreich das Leben erschweren. Für die Volkspartei in der Bundesregierung stehen die Österreicherinnen und Österreicher im Mittelpunkt – für Herbert Kickl und die FPÖ hingegen geht es nur um Hass, Groll, Hetze und Kriegstreiberei“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, der weiter betont: „Die Bundesregierung trifft sinnvolle Maßnahmen für Konsolidierung und Zukunftsinvestitionen im Gegensatz zur FPÖ, die sich auf der Oppositionsbank ausnahmslos quer stellt, wenn es darum geht, einen Beitrag für die Menschen zu leisten.“

„Zudem haben wir in der letzten Regierung gesehen, was passiert, wenn Leonore Gewessler in Verantwortung kommt. Unter der grünen Gießkanne hat sie die Millionen nur so aus dem Fenster geworfen. Unmengen an Förderungen, die ohne Weitblick seitens der Grünen ausgeschüttet wurden, tragen wesentliche Mitschuld an der jetzigen budgetären Lage. Wer Förderungen, die bis 2026 budgetiert waren, noch im Jahr 2024 verprasst hat, sollte in der jetzigen Situation nicht urteilen. Schließlich haben dafür die Grünen die Verantwortung zu tragen. Die Volkspartei arbeitet mit ganzer Kraft daran, Österreich budgetär abzusichern und Österreich zurück auf den Weg des Aufschwungs zu führen“, so Marchetti abschließend.

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