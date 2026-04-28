  • 28.04.2026, 17:01:33
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Von der Schulklasse auf die ESC-Bühne!

Wie "Happinez" einen Traum wahr macht.

Mit dem Song „Happinez“ auf dem Weg zur ESC-Pre-Show in Wien: Schüler:innen des BRG Adolf-Pichler-Platz Innsbruck gemeinsam mit Daniel Stock (STOCKANOTTI)
Innsbruck/Wien (OTS) - 

Ein Song, eine Schulklasse und ein Moment, der größer ist als ein Auftritt:
Am 12. Mai steht eine Klasse des BRG Adolf-Pichler-Platz Innsbruck bei der ESC-Pre-Show in Wien auf der Bühne – mit dem Song Happinez.

Der Track wurde von Daniel Stock alias STOCKANOTTI geschrieben und produziert und gemeinsam mit den Schüler:innen als eigene Schulversion umgesetzt. Entstanden ist ein Auftritt, der Energie, Leichtigkeit und ein starkes Wir-Gefühl transportiert – genau das, wofür der Eurovision Song Contest steht.

Gemeinsam mit Wolfram Rosenberger, Leiter der Musikschule Innsbruck, den Lehrpersonen, Bürgermeister Johannes Anzengruber und vielen Beteiligten im Hintergrund wurde aus einer Idee ein Projekt: Die Klasse nahm den Song auf, produzierte ein Video und setzte sich unter mehr als 100 Einreichungen durch.

Jetzt geht es nach Wien – auf die große Bühne.

Die Geschichte dahinter erzählt noch mehr.

Daniel Stock hatte ursprünglich selbst vor, Teil des ESC zu sein – mit dem Song Running Wild und einem Projekt, das unterschiedliche Persönlichkeiten und Lebenswelten auf einer Bühne vereinen sollte. Dieser Weg hat sich nicht geöffnet.

Statt stehen zu bleiben, entstand daraus eine neue Idee: die Bühne weiterzugeben.

Der bereits produzierte Song Happinez wurde zur Basis, um gemeinsam mit jungen Menschen etwas Neues zu schaffen – nicht für sich, sondern für ein gemeinsames Erlebnis.

„Ich wollte nicht aufhören, nur weil ein Weg nicht funktioniert. Sondern schauen, was noch möglich ist – und wie man daraus etwas Gemeinsames entstehen lassen kann" – Daniel Stock

Genau daraus wurde dieses Projekt.

Ein Song.
Viele Menschen.
Ein gemeinsamer Moment.

Und vielleicht ist genau das die eigentliche Botschaft:

Große Momente entstehen, wenn Ideen geteilt, getragen und gemeinsam umgesetzt werden.

Während Daniel Stock mit einem eigenen Projekt und Innsbruck als Austragungsort zunächst nicht zum Zug kamen, entstand im Miteinander von Musik, Schule, Jugend und Stadt ein neuer Weg auf die ESC-Bühne.

Mehr zur WeAreOne Mission

Erfahren Sie mehr über Daniel Stocks WeAreOne Mission: Menschen und Generationen verbinden, junge Menschen stärken und neue Räume für mehr Menschlichkeit, Freude und Zusammenhalt schaffen.

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Telefon: 0043 664 2523 687
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