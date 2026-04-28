  • 28.04.2026, 15:59:33
  • /
  • OTS0192

Einladung zum Pressegespräch „Premiere: Live-Übertragung aus dem Parlament erstmals quantenkryptografisch abgesichert“

Wien (OTS) - 

Sichere Kommunikation zwischen Parlament und ORF: Gemeinsam mit dem ORF sowie den Technologiepartnern Big Blue Marble und zerothird werden neue Maßstäbe für eine sichere Medieninfrastruktur in Österreich gesetzt: Erstmals wird ein Broadcast quantenkryptografisch abgesichert.

Das österreichische Parlament lädt anlässlich dieser technologischen Premiere zum Pressegespräch „Premiere: Live-Übertragung aus dem Parlament erstmals quantenkryptografisch abgesichert“

Montag, 4. Mai 2026, 10.00 Uhr
Auditorium im Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Im Rahmen des Pressegesprächs erhalten Sie exklusive Einblicke in die inhaltliche und technische Umsetzung sowie in die Bedeutung für die Zukunft der Demokratie, Gesellschaft und Wirtschaft.

Mitwirkende:

Karl-Heinz Grundböck, Sprecher der Parlamentsdirektion
Harald Kräuter, Technischer Direktor des ORF
Michael Wagenhofer, CEO Big Blue Marble
Rupert Ursin, CEO zerothird

Moderation: Michael Weber

Anschließend stehen die Gesprächspartner für Fragen und Interviews zur Verfügung. Bitte bringen Sie ein amtliches Ausweisdokument zur Akkreditierung mit und bedenken Sie die Zeit für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

Anmeldungen unter [email protected]

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright