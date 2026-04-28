- 28.04.2026, 15:59:33
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Einladung zum Pressegespräch „Premiere: Live-Übertragung aus dem Parlament erstmals quantenkryptografisch abgesichert“
Sichere Kommunikation zwischen Parlament und ORF: Gemeinsam mit dem ORF sowie den Technologiepartnern Big Blue Marble und zerothird werden neue Maßstäbe für eine sichere Medieninfrastruktur in Österreich gesetzt: Erstmals wird ein Broadcast quantenkryptografisch abgesichert.
Das österreichische Parlament lädt anlässlich dieser technologischen Premiere zum Pressegespräch „Premiere: Live-Übertragung aus dem Parlament erstmals quantenkryptografisch abgesichert“
Montag, 4. Mai 2026, 10.00 Uhr
Auditorium im Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Im Rahmen des Pressegesprächs erhalten Sie exklusive Einblicke in die inhaltliche und technische Umsetzung sowie in die Bedeutung für die Zukunft der Demokratie, Gesellschaft und Wirtschaft.
Mitwirkende:
Karl-Heinz Grundböck, Sprecher der Parlamentsdirektion
Harald Kräuter, Technischer Direktor des ORF
Michael Wagenhofer, CEO Big Blue Marble
Rupert Ursin, CEO zerothird
Moderation: Michael Weber
Anschließend stehen die Gesprächspartner für Fragen und Interviews zur Verfügung. Bitte bringen Sie ein amtliches Ausweisdokument zur Akkreditierung mit und bedenken Sie die Zeit für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.
Anmeldungen unter [email protected]
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