Einladung zum Pressegespräch „Premiere: Live-Übertragung aus dem Parlament erstmals quantenkryptografisch abgesichert“

Wien (OTS) -

Sichere Kommunikation zwischen Parlament und ORF: Gemeinsam mit dem ORF sowie den Technologiepartnern Big Blue Marble und zerothird werden neue Maßstäbe für eine sichere Medieninfrastruktur in Österreich gesetzt: Erstmals wird ein Broadcast quantenkryptografisch abgesichert.

Das österreichische Parlament lädt anlässlich dieser technologischen Premiere zum Pressegespräch „Premiere: Live-Übertragung aus dem Parlament erstmals quantenkryptografisch abgesichert“

Montag, 4. Mai 2026, 10.00 Uhr

Auditorium im Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Im Rahmen des Pressegesprächs erhalten Sie exklusive Einblicke in die inhaltliche und technische Umsetzung sowie in die Bedeutung für die Zukunft der Demokratie, Gesellschaft und Wirtschaft.

Mitwirkende:

Karl-Heinz Grundböck, Sprecher der Parlamentsdirektion

Harald Kräuter, Technischer Direktor des ORF

Michael Wagenhofer, CEO Big Blue Marble

Rupert Ursin, CEO zerothird

Moderation: Michael Weber

Anschließend stehen die Gesprächspartner für Fragen und Interviews zur Verfügung. Bitte bringen Sie ein amtliches Ausweisdokument zur Akkreditierung mit und bedenken Sie die Zeit für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

Anmeldungen unter [email protected]