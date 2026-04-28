  • 28.04.2026, 15:50:03
  • /
  • OTS0189

Ausnahmetalent Berq und die legendären Sportfreunde Stiller bei der 42. Ausgabe des ZMF 2026

Ausnahmetalent Berq und zahlreiche weitere spanndende Acts treten vom 15. Juli bis 02. August 2026auf dem 42. Zelt-Musik-Festival in Freiburg auf. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/182017 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Freiburg (OTS) - 

Mit über 100 Programmpunkten präsentiert das Zeltmusikfestival in Freiburg auch dieses Jahr eine Bandbreite an beeindruckenden Acts aus den Bereichen Klassik, Pop, Indie, Jazz und Rap. Bei der 42. Ausgabe des ZMF vom 15. Juli bis 02. August 2026 stehen unter anderem große Namen wie Ausnahmekünstler Berq, die legendäre Deutschrockband Sportfreunde Stiller und Grammy Gewinner Burning Spear auf dem Festivalgelände am Mundenhof. Tickets gibt es bei Reservix.

Das Zelt-Musik-Festival (ZMF) Freiburg findet jährlich im Sommer statt. Das Kulturfestival wurde durch Alex Heisler und Mitstreiter mit dem Ziel gegründet, Kultur für ein möglichst breites Publikum zugänglich zu machen. Über mehrere Wochen hinweg bietet es ein vielfältiges Programm aus Musik (von Pop bis Klassik), Kleinkunst, Workshops und Kunstaktionen. Viele der Veranstaltungen finden in charakteristischen Zelten statt, sodass eine besondere Festivalatmosphäre entsteht. Im Laufe der Jahre hat sich das ZMF zu einem festen Bestandteil der regionalen Kulturszene entwickelt und verbindet internationale Künstler:innen mit lokalen Acts sowie Unterhaltung mit gesellschaftlichem und kulturellem Engagement.

Ein Sommer voller Glücksmomente - Die 42. Ausgabe des ZMF

Das Line-up des ZMF 2026 beweist sich erneut durch eine vielfältige Auswahl an nationalen sowie internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Von etablierten Acts bis hin zu spannenden Newcomern ist alles vertreten. So stehen unter anderem der Singer und Songwriter Berq, die bekannte deutsche Band Sportfreunde Stiller, die Mannheimer Popformation ClockClock sowie der zweifache Grammy-Gewinner Burning Spear auf der Bühne und sorgen für musikalische Highlights unterschiedlicher Genres.

Ergänzt wird das Programm durch ein umfangreiches Angebot an Workshops und Kleinkunst. Neben den Konzerten schaffen diese Raum für kreative Begegnungen, Mitmachformate und die Präsentation regionaler Talente, wodurch das ZMF weit über ein reines Musikfestival hinausgeht.

Das ZMF geht weit über ein reines Musikfestival hinaus. Als regionale Größe darf es dieses Jahr die 42. Ausgabe beschreiten. Tickets für das Festival vom 15. Juli bis 02. August 2026 auf dem Festivalgelände am Mundenhof sind ab sofort bei Reservix erhältlich.

Rückfragen & Kontakt

Judith Kaß
reservix.net/presse
[email protected]
T +49 761 88788 722
M+ 49 152 22630 941

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Ausnahmetalent Berq und zahlreiche weitere spanndende Acts treten vom 15. Juli bis 02. August 2026auf dem 42. Zelt-Musik-Festival in Freiburg auf. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/182017 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 438.07KB]

Reservix GmbH

Rückfragen & Kontakt

Judith Kaß
reservix.net/presse
[email protected]
T +49 761 88788 722
M+ 49 152 22630 941

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright