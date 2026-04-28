GRAS: Budget ist Angriff auf die Studierenden

Wien (OTS) -

Ab 2027 sollen Teilzeitbeschäftigte und Menschen mit kleinen Einkommen Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen, dadurch verlieren sie bis zu 910 Euro im Jahr. Besonders betroffen sind Studierende, die im Schnitt rund 20 Stunden pro Woche arbeiten, um sich ihr Leben und Studium zu finanzieren. Für die GRAS ist das ein direkter Angriff auf jene, die ohnehin unter massivem finanziellen Druck stehen.

„Wer neben dem Studium arbeitet, tut das aus Notwendigkeit – nicht aus Luxus. Dass ausgerechnet wir jetzt zur Kasse gebeten werden, ist völlig ungerecht“, so Maike Cyrus, Bundessprecherin der GRAS.

Scharfe Kritik kommt besonders an der SPÖ: „Die SPÖ hat gerade erst noch versucht, sich die Gunst der Studierenden mit einem 5 Euro Mensa-Menü zu erkaufen. Jetzt will sie uns hunderte Euro wegnehmen, das ist eine absolute Frechheit."

Die Grünen & Alternativen Student_innen fordern ein sofortiges Umdenken: „Statt neuer Belastungen braucht es echte Entlastung für junge Menschen und anstelle endlich faire Steuern für Großunternehmen. Wer von Gerechtigkeit spricht, darf sie nicht bei Studierenden abschaffen.“