- 28.04.2026, 13:34:03
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Einladung zum Herbstsymposium der GLE Österreich von 2.-3. Oktober 2026 in Hall
„S’isch Zeit – Ich bin gefragt“
S’isch Zeit, Ihnen das Programm für das Herbstsymposium im Oktober 2026 in Hall in Tirol vorzustellen. „S’isch Zeit – Ich bin gefragt“, mit diesem Aufruf laden wir Sie herzlich ein zu einer anregenden Auseinandersetzung mit der Thematik des Angefragt-seins und einer dementsprechenden engagierten, persönlichen Stellungnahme.
Im Zentrum steht die Frage, wofür es gerade jetzt Zeit ist, um aufzustehen? Dazu werden wir mit renommierten Referent:innen die Themen „aktuelle Rollenbilder“, „Diversität“ und „Künstliche Intelligenz in der Psychotherapie“ beleuchten und uns auf das „Erleben von Zeit“ einlassen. Es erwarten Sie „prägende“ Eindrücke auf vielen Ebenen – vom fachlichen Input und Diskurs bis hin zum Flair der historischen Stadt Hall und den charmanten Angeboten des musikalisch begleiteten Rahmenprogramms.
Plenarvorträge: Markus Angermayr, Renate Bukovski, Christiane Eichenberg, Barbara Haid, Michael Musalek.
Nutzen Sie noch den Frühbucherbonus bis 31.05.2026!
Für den Vorstand, die Geschäftsführung und das Organisationsteam
Susanne Pointer, Alma Brkic-Elezovic
Rückfragen & Kontakt
Herbstsymposium
E-Mail: [email protected]
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