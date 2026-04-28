  • 28.04.2026, 13:34:03
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  • OTS0167

Einladung zum Herbstsymposium der GLE Österreich von 2.-3. Oktober 2026 in Hall

„S’isch Zeit – Ich bin gefragt“

Programmheft Herbstsymposium
Wien (OTS) - 

S’isch Zeit, Ihnen das Programm für das Herbstsymposium im Oktober 2026 in Hall in Tirol vorzustellen. „S’isch Zeit – Ich bin gefragt“, mit diesem Aufruf laden wir Sie herzlich ein zu einer anregenden Auseinandersetzung mit der Thematik des Angefragt-seins und einer dementsprechenden engagierten, persönlichen Stellungnahme.

Im Zentrum steht die Frage, wofür es gerade jetzt Zeit ist, um aufzustehen? Dazu werden wir mit renommierten Referent:innen die Themen „aktuelle Rollenbilder“, „Diversität“ und „Künstliche Intelligenz in der Psychotherapie“ beleuchten und uns auf das „Erleben von Zeit“ einlassen. Es erwarten Sie „prägende“ Eindrücke auf vielen Ebenen – vom fachlichen Input und Diskurs bis hin zum Flair der historischen Stadt Hall und den charmanten Angeboten des musikalisch begleiteten Rahmenprogramms.

Plenarvorträge: Markus Angermayr, Renate Bukovski, Christiane Eichenberg, Barbara Haid, Michael Musalek.

Nutzen Sie noch den Frühbucherbonus bis 31.05.2026!

Für den Vorstand, die Geschäftsführung und das Organisationsteam
Susanne Pointer, Alma Brkic-Elezovic

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