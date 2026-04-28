Niedermühlbichler/Rychly (SPÖ): Klare Investitionen sichern leistbares Wohnen, starke Infrastruktur und hohe Lebensqualität

Wien (OTS) -

Im Wiener Landtag haben die SPÖ-Landtagsabgeordneten Georg Niedermühlbichler und Yvonne Rychly in der Aktuellen Stunde die Budgetmaßnahmen der Stadt Wien eingeordnet. Im Zentrum steht ein klarer Zugang: verantwortungsvolle Sanierung, gezielte Investitionen und ein konsequenter Fokus auf Lebensqualität für alle Wiener*innen.

Wien übernimmt Verantwortung und investiert in die Zukunft

Georg Niedermühlbichler verwies dabei auf die Ursachen der angespannten Budgetsituation: „Die hohe Inflation ist auch Folge politischer Entscheidungen der ehemaligen ÖVP-Die Grünen-Bundesregierung. Die dadurch entstandenen Mehrkosten treffen Länder und Gemeinden direkt. Wien handelt und reagiert mit einem ausgewogenen Kurs aus Einsparungen und Einnahmen.“ Dabei sei klar: Wien spart nicht blind, sondern setzt gezielt dort an, wo Zukunft entsteht.

Einnahmen aus dem Wohnbauförderungsbeitrag fließen direkt zurück in die Stadt:

420 Millionen Euro für den Wohnbau

229 Millionen Euro für soziale Infrastruktur, insbesondere Bildung

296 Millionen Euro für den Gesundheitsbereich

In Summe stehen Auszahlungen von 945 Millionen Euro den Einnahmen von 614 Millionen Euro gegenüber. „Diese Investitionen sichern die Bauleistung und garantieren, dass Wien eine Stadt bleibt, in der Lebensqualität für alle kein Schlagwort ist, sondern gelebte Realität“, so Niedermühlbichler.

Starke Wohnpolitik schützt vor steigenden Kosten

Yvonne Rychly betonte die Breite der Wiener Wohnbauförderung: „Sie umfasst weit mehr als 'Wiener Wohnen'. Viele gemeinnützige und private Bauträger tragen dazu bei, dass leistbares Wohnen in Wien kein leeres Versprechen bleibt.“ Die steigenden Einnahmen aus dem Wohnbauförderungsbeitrag spiegeln eine aktive Politik wider: „Wir greifen ein, wo andere wegschauen. Wir bauen neue geförderte Wohnungen, sanieren bestehende Gemeindebauten und unterstützen Menschen mit Wohnbeihilfen ganz konkret.“

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der ökologischen Modernisierung: thermische Sanierungen, Energieeffizienz und Klimaschutzmaßnahmen stärken den Gebäudebestand und machen Wohnen langfristig leistbar. Rychly unterstrich zudem die Bedeutung der Infrastruktur rund ums Wohnen: „Leistbares Wohnen braucht funktionierende Nachbarschaften. Schulen, Gesundheitseinrichtungen und eine starke öffentliche Infrastruktur sind das Fundament für ein gutes Leben.“ Für den Schulbau sind 2026 rund 229 Millionen Euro vorgesehen.

Wohnbau als Motor für Wirtschaft und Beschäftigung

"Wir in Wien übernehmen die Verantwortung gestalten die Zukunft: mit leistbarem Wohnraum, starker sozialer Infrastruktur und konsequentem Einsatz für hohe Lebensqualität. Wien bleibt damit eine der lebenswertesten Städte Europas und arbeitet Tag für Tag daran, noch besser zu werden", so Niedermühlbichler und Rychly abschließend.