  • 28.04.2026, 13:06:33
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TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2026 – Jetzt einreichen!

Große Ideen. Kluge Köpfe. Eine Bühne. Der 15. TÜV AUSTRIA #WiPreis.

Jetzt für TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2026 einreichen! Am 24. November ist es wieder so weit: Da findet im Kuppelsaal der TU Wien der mittlerweile 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis statt.
Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg, Leoben, Linz (OTS) - 

Der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2026 prämiert herausragende wissenschaftliche Leistungen und holt exzellente Forschung vor den Vorhang.

Gesucht werden technisch-naturwissenschaftliche Dissertationen, Diplom- und Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten, die durch Qualität, Innovationskraft, Nachhaltigkeit und Praxisrelevanz überzeugen.

Top-Leistung. Top-Prämien.

  • 6.000 Ꞓ für die beste Dissertation
  • 5.000 Ꞓ für die beste Diplom-/Masterarbeit
  • 4.000 Ꞓ für das beste HTL-Projekt

Einreichberechtigt sind approbierte wissenschaftliche Arbeiten bzw. HTL-Diplomarbeiten, die im Zeitraum 2024 bis 2026 fertiggestellt wurden. Die Einreichfrist läuft bis 26. August 2026.

Die Verleihung der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreise findet am 24. November 2026 im Kuppelsaal der TU Wien statt – ein Treffpunkt für exzellente Forschung, starke Netzwerke und den Innovationsstandort Österreich.


Alle Infos: wipreis.tuvaustria.com

15. TÜV AUSTRIA #WiPreis-Verleihung

Am 24. November 2026 ist es wieder so weit: Da findet im Kuppelsaal der TU Wien der mittlerweile 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis statt. Einreichungen sind unter wipreis.tuvaustria.com bis 26. August 2026 willkommen!

Datum: 24.11.2026, 19:30 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Kuppelsaal TU Wien
Karlsplatz 13
1040 Wien
Österreich

URL: https://wipreis.tuvaustria.com

Der 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis

Einreichungen sind unter wipreis.tuvaustria.com bis 26. August 2026 willkommen: Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten, deren Approbation nicht älter als von 2024 ist.

Rückfragen & Kontakt

TÜV AUSTRIA Group
Michael Thomas, MA
E-Mail: [email protected]

Tel.: +43 664 60454 6131
Website: https://wipreis.tuvaustria.com

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[Dienstag, 24.11.2026, 19:30]
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