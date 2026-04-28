TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2026 – Jetzt einreichen!

Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg, Leoben, Linz (OTS) -

Der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2026 prämiert herausragende wissenschaftliche Leistungen und holt exzellente Forschung vor den Vorhang.

Gesucht werden technisch-naturwissenschaftliche Dissertationen, Diplom- und Masterarbeiten sowie HTL-Abschlussarbeiten, die durch Qualität, Innovationskraft, Nachhaltigkeit und Praxisrelevanz überzeugen.

Top-Leistung. Top-Prämien.

6.000 Ꞓ für die beste Dissertation

5.000 Ꞓ für die beste Diplom-/Masterarbeit

4.000 Ꞓ für das beste HTL-Projekt

Einreichberechtigt sind approbierte wissenschaftliche Arbeiten bzw. HTL-Diplomarbeiten, die im Zeitraum 2024 bis 2026 fertiggestellt wurden. Die Einreichfrist läuft bis 26. August 2026.

Die Verleihung der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreise findet am 24. November 2026 im Kuppelsaal der TU Wien statt – ein Treffpunkt für exzellente Forschung, starke Netzwerke und den Innovationsstandort Österreich.



Alle Infos: wipreis.tuvaustria.com

15. TÜV AUSTRIA #WiPreis-Verleihung

Am 24. November 2026 ist es wieder so weit: Da findet im Kuppelsaal der TU Wien der mittlerweile 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis statt. Einreichungen sind unter wipreis.tuvaustria.com bis 26. August 2026 willkommen!

Datum: 24.11.2026, 19:30 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Kuppelsaal TU Wien

Karlsplatz 13

1040 Wien

Österreich

URL: https://wipreis.tuvaustria.com