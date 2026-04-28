St. Pölten (OTS) -

Die elf Stadtmauerstädte Niederösterreichs – Drosendorf, Eggenburg, Groß-Enzersdorf, Hainburg, Horn, Laa an der Thaya, Marchegg, Retz, Waidhofen an der Thaya, Weitra und Zwettl – präsentieren sich beim 2. Tag der Stadtmauerstädte Niederösterreichs am Sonntag, 3. Mai, von 11 bis 16 Uhr im Stadtpark am Hauptplatz von Drosendorf und bringen dazu Geschichten und Informationen rund um ihre historischen Stadtmauern ebenso wie traditionelle Kostproben aus ihren Städten mit.

Gleichzeitig findet die Jubiläumsfeier „25 Jahre Reblaus Express Nostalgiebahn“ statt, bei der es in jeder Stadt entlang der Haltestellen ein eigenes Programm gibt. Mit dem elektrischen E-Bus „Drosi-Express“ gelangt man dabei bequem vom Bahnhof zu den einzelnen Stationen bzw. Gasthäusern und wieder retour. Drosendorf selbst als Endstation wird dabei ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung sein.

Neben einem Empfang am Bahnhof erwartet die Besucherinnen und Besucher aber auch ein umfangreiches Programm in der Stadt: So gibt es unter anderem einen Regionalmarkt mit klassischen Produkten aus der Region sowie Spezialangebote in den Gasthäusern. Darüber hinaus laden zahlreiche Stationen – darunter das Kino, der Jazzclub, das Schloss und das Bürgerspital – mit weiteren Programmpunkten zum Entdecken ein. Eine eigene Kinderstation bietet ein abwechslungsreiches Programm für die jüngsten Gäste. Außerdem werden ab 11.30, 13 und 15.30 Uhr vom Hauptplatz aus Stadtführungen angeboten; auch die Gastgeberstadt selbst präsentiert sich mit zahlreichen Informationen.

Nähere Informationen bei den NÖ Stadtmauerstädten unter e-mail [email protected] und www.stadtmauerstaedte.at.