5-Milliarden-Sparpaket & Trumps Iran-Poker: „Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Während die Bundesregierung ein massives Budget-Paket zur Sanierung des Staatshaushalts schnürt, sorgt Donald Trumps Vorgehen im Irankrieg für globale Instabilität. „Pro und Contra“ beleuchtet am Dienstag, den 28. April um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN die Folgen des Sparkurses und das geopolitische Risiko.

Das 5-Milliarden-Paket – Wer zahlt für die Sanierung? Um das Defizit zu drücken, plant die Regierung ein Konsolidierungsvolumen von 5 Milliarden Euro. Doch der Preis ist hoch: Kürzungen bei der Familienbeihilfe und Eingriffe im Pensionssystem stehen im Raum. Ist dieser Sparkurs wirtschaftlich notwendig oder sozial unausgewogen? Es diskutieren bei Moderatorin Manuela Raidl im Studio Kai Jan Krainer (Budgetsprecher der SPÖ), Jakob Schwarz (Budgetsprecher der Grünen) und Margit Schratzenstaller (Ökonomin am WIFO).

Iran-Krise – Trumps unberechenbarer Machtpoker: Die Fronten zwischen Washington und Teheran verhärten sich. Während Donald Trump auf maximale Konfrontation setzt, bleibt seine Strategie sprunghaft. Wer sitzt im Machtpoker am längeren Hebel und wie kann die Situation entschärft werden? Bleibt die Straße von Hormus weiterhin ein Faustpfand des Irans? Im Gespräch dazu begrüßt Manuela Raidl den Offizier und Militärexperten des Bundesheeres Matthias Wasinger.



„Breaking Media” um 23:15 Uhr: Der Medien-Spagat zwischen Informations-Auftrag & Wahrung der Persönlichkeitsrechte

„Es ist eine Gratwanderung zwischen Aufklärung und Bloßstellung“, schreibt das Profil. „Es geht um einen Vorgang von öffentlichem Interesse“, schreibt der Falter. Die Causa Weißmann ist ein Paradebeispiel für den Spagat, den Medien täglich meistern müssen, zwischen dem Auftrag zu informieren und den Schutz von Persönlichkeitsrechten zu wahren. Was darf, soll oder muss geschrieben werden? Moderatorin Gundula Geiginger lädt in einer neuen Ausgabe von „Breaking Media“ Florian Klenk (Chefredakteur FALTER) und Gernot Bauer (Leiter Innenpolitik beim Profil) zum Gespräch.

Außerdem stellt „Breaking Media“ die Frage: Wie können junge Menschen heute am besten erreicht werden? Ambra Schuster (ZIB-Tiktok-Pionierin beim ORF) spricht über das richtige journalistische Angebot für die “Next Gen”.



„Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und „Breaking Media“ um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4