AVISO: ESC 2026 als Bühne für Österreichs Tourismus, Wirtschaft und Innovation

Wien (OTS) -

Der Eurovision Song Contest 2026 rückt Österreich weltweit ins Rampenlicht. Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, die Österreich Werbung und der ORF bündeln ihre Kräfte, um diese internationale Aufmerksamkeit gezielt für Tourismus, Standort und Innovation zu nutzen.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz stellen die Partner ihre Zusammenarbeit rund um den ESC 2026 vor und zeigen, wie das Großereignis über die Show hinaus Impulse für internationale Sichtbarkeit und wirtschaftliche Wertschöpfung setzen kann.

Ihre Gesprächspartnerinnen bei der Pressekonferenz:

Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Tourismus

Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin Österreich Werbung

Stefanie Groiss-Horowitz, Programmdirektorin des ORF

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Hinweise zur Medienteilnahme:

Datum: 30.04.2026, 10:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Stubenring 1 1010 Wien, 5. Stock, Pressezentrum; Zugang über den Seiteneingang beim Sozialministerium

Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

ESC 2026 als Bühne für Österreichs Tourismus, Wirtschaft und Innovation.

Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

Datum: 30.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, 5. Stock, Pressezentrum; Zugang über den Seiteneingang beim Sozialministerium

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich