- 28.04.2026, 11:22:02
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AVISO: ESC 2026 als Bühne für Österreichs Tourismus, Wirtschaft und Innovation
Staatssekretärin Zehetner, ÖW-Geschäftsführerin Steharnig-Staudinger und ORF-Programmdirektorin Groiss-Horowitz präsentieren Kooperation rund um den Eurovision Song Contest 2026
Der Eurovision Song Contest 2026 rückt Österreich weltweit ins Rampenlicht. Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, die Österreich Werbung und der ORF bündeln ihre Kräfte, um diese internationale Aufmerksamkeit gezielt für Tourismus, Standort und Innovation zu nutzen.
Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz stellen die Partner ihre Zusammenarbeit rund um den ESC 2026 vor und zeigen, wie das Großereignis über die Show hinaus Impulse für internationale Sichtbarkeit und wirtschaftliche Wertschöpfung setzen kann.
Ihre Gesprächspartnerinnen bei der Pressekonferenz:
- Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Tourismus
- Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin Österreich Werbung
- Stefanie Groiss-Horowitz, Programmdirektorin des ORF
Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.
Hinweise zur Medienteilnahme:
Datum: 30.04.2026, 10:00 Uhr
Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Stubenring 1 1010 Wien, 5. Stock, Pressezentrum; Zugang über den Seiteneingang beim Sozialministerium
Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]
ESC 2026 als Bühne für Österreichs Tourismus, Wirtschaft und Innovation.
Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]
Datum: 30.04.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, 5. Stock, Pressezentrum; Zugang über den Seiteneingang beim Sozialministerium
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]
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