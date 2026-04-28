  • 28.04.2026, 11:22:02
  • /
  • OTS0121

AVISO: ESC 2026 als Bühne für Österreichs Tourismus, Wirtschaft und Innovation

Staatssekretärin Zehetner, ÖW-Geschäftsführerin Steharnig-Staudinger und ORF-Programmdirektorin Groiss-Horowitz präsentieren Kooperation rund um den Eurovision Song Contest 2026

Wien (OTS) - 

Der Eurovision Song Contest 2026 rückt Österreich weltweit ins Rampenlicht. Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, die Österreich Werbung und der ORF bündeln ihre Kräfte, um diese internationale Aufmerksamkeit gezielt für Tourismus, Standort und Innovation zu nutzen.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz stellen die Partner ihre Zusammenarbeit rund um den ESC 2026 vor und zeigen, wie das Großereignis über die Show hinaus Impulse für internationale Sichtbarkeit und wirtschaftliche Wertschöpfung setzen kann.

Ihre Gesprächspartnerinnen bei der Pressekonferenz:

  • Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Tourismus
  • Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin Österreich Werbung
  • Stefanie Groiss-Horowitz, Programmdirektorin des ORF

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Hinweise zur Medienteilnahme:

Datum: 30.04.2026, 10:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Stubenring 1 1010 Wien, 5. Stock, Pressezentrum; Zugang über den Seiteneingang beim Sozialministerium

Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

ESC 2026 als Bühne für Österreichs Tourismus, Wirtschaft und Innovation.

Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

Datum: 30.04.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, 5. Stock, Pressezentrum; Zugang über den Seiteneingang beim Sozialministerium
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Donnerstag, 30.04.2026, 10:00]

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright