ORF Wien feiert den 70. Eurovision Song Contest mit vielfältigem Programm

Wien (OTS) -

Nach zehn Jahren kehrt der 70. Eurovision Song Contest (ESC) zurück nach Wien – und mit ihm ein einzigartiges musikalisches Großereignis, welches die Stadt erneut in den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit rückt. Der ORF Wien begleitet dieses Jubiläum mit einem abwechslungsreichen Programm und lädt die Wiener:innen zum Radio-Wien-Talk „Song oder Inszenierung und Show? Der Eurovision Song Contest im Wandel“ am 4. Mai in die Rote Bar ins Volkstheater ein.

Der Eurovision Song Contest feiert heuer sein 70. Jubiläum und ist längst mehr als nur ein Musikwettbewerb. Doch worum geht es beim Song Contest heute eigentlich noch? Programmchefin Jasmin Dolati beleuchtet in ihrem Talk aus der Roten Bar im Volkstheater mit Publikum den ESC aus unterschiedlichen Perspektiven: persönlich, künstlerisch und analytisch. Und dabei kommt die österreichische Sicht auch nicht zu kurz. Ihre Gäste sind ESC-Produzent Martin Gellner, der für die musikalische Gestaltung aktuelle Musik-Elemente mit Motiven aus „Die Zauberflöte“ verbindet, die Sängerin Zoë, die Österreich bereits selbst beim Song Contest vertreten hat, Saxofonist Sebastian Grimus aus dem internationalen Musikprojekt Parov Stelar sowie Sängerin und Vocal Coach Monika Ballwein.

Millionen Menschen verfolgen jedes Jahr die große Show, fiebern mit ihren Favoriten mit und diskutieren danach über Gewinner, Auftritte und Punktevergabe. Jasmin Dolati diskutiert mit ihren Gästen, wie sich der Eurovision Song Contest im Laufe der Jahrzehnte verändert hat und was es heute braucht, um auf dieser Bühne zu bestehen. Stehen die Musik und die Stimmen im Mittelpunkt oder haben Inszenierung, Strategie und das internationale Voting das Geschehen längst verändert? Zudem wird der Frage nachgegangen, wie es in Zukunft weitergehen gehen wird und ob vielleicht sogar ein „Back to the roots“ bevorsteht. Ein Abend über Musik, die österreichischen Musikbeiträge, Emotion, Wettbewerb und die Frage, was beim ESC wirklich berührt.

FACTS:

Datum: Montag, 4. Mai 2026

Ort: Rote Bar im Volkstheater

Einlass: 18.00 Uhr

Beginn: 18.30 Uhr

Eintritt: Frei

Anmeldung auf https://wien.ORF.at erforderlich.

Die Veranstaltung findet in der Roten Bar bei Publikum statt und ist am Sonntag, dem 10. Mai, von 12.00 bis 13.00 Uhr auf Radio Wien zu hören. Die Sendung kann auf https://sound.ORF.at und der ORF-Sound-App nachgehört werden.