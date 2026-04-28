fiskaltrust erweitert InStoreApp für Österreich um Zahlungsabwicklung

Salzburg (OTS) -

fiskaltrust.eu hat seine InStoreApp erweitert, um die Zahlungsabwicklung innerhalb derselben Middleware zu ermöglichen, die bereits die RKSV-Fiskalisierung für österreichische Einzelhändler verwaltet. POS-Entwickler, Partner und Händler in Österreich verbinden sich nun einmalig sowohl für die Zahlungsabwicklung als auch für die Einhaltung der Fiskalisierung, unabhängig vom gewählten Zahlungsanbieter oder Terminal.

Das österreichische RKSV-Rahmenwerk verlangt seit 2016 eine fiskalische Dokumentation für jede POS-Transaktion. Der Zahlungsmarkt rund um diese Transaktionen fragmentiert sich jedoch weiter, wobei jedes Jahr neue Anbieter, neue Akzeptanzmethoden und individuelle Terminalstrategien hinzukommen. Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter verknüpft ab 2028 Zahlungs- und Fiskalberichterstattung in allen EU-Mitgliedstaaten miteinander, wodurch konsolidierte Architekturen zu einer strukturellen Anforderung werden.

Die InStoreApp ist auf dem österreichischen Markt als Integration mit der fiskaltrust-Middleware zu einem Listenpreis von 74 EUR pro Gerät und Jahr erhältlich. Mehr als 800 Integrationspartner im gesamten EU-Marktgebiet von fiskaltrust vertrauen bereits auf eine einzige PosSystemAPI zur Einhaltung der Fiskalisierungsvorschriften. Österreichische Partner konfigurieren Zahlungsrollouts, Anbieterauswahl und Terminalzuweisungen über das fiskaltrust.Portal, ohne dass weitere Systemanpassungen auf der POS-Seite erforderlich sind.

„Österreichische Einzelhändler wenden heute mehr Entwicklungszeit für die Zahlungsintegration auf als für die Einhaltung der Fiskalvorschriften, da RKSV in der Middleware und Zahlungen weiterhin im POS angesiedelt sind. Die Verlagerung der Zahlungsorchestrierung in dieselbe Middleware beseitigt den doppelten Arbeitsaufwand, der jedes Mal entsteht, wenn ein neues Terminal oder ein neuer Anbieter auf den Markt kommt. Ein neuer POS-Softwareanbieter, der fiskaltrust integriert, deckt damit sowohl die Fiskalisierung als auch den Zahlungsverkehr ab, und unsere österreichischen Partner vertreiben das gesamte Paket vom ersten Tag an.“

Friedrich Weidinger, Geschäftsführer fiskaltrust Österreich GmbH

Die InStoreApp läuft auf der bestehenden fiskaltrust-Middleware, die auf österreichischen POS-Systemen installiert ist. Rollouts, Anbieter-Konfigurationen und Terminalzuweisungen werden zentral über das fiskaltrust.Portal verwaltet. Die InStoreApp deckt Bar-, Karten- und kontaktlose Transaktionen unter demselben Fiskalprotokoll ab.

fiskaltrust.eu plant, die Zahlungsabwicklung innerhalb der InStoreApp in den nächsten zwölf Monaten auf weitere EU-Märkte auszuweiten, die von der Plattform abgedeckt werden, wobei das in Österreich etablierte Middleware-Modell übernommen wird.