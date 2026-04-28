Die beliebtesten Schönheitschirurgen Wien

Wien (OTS) -

Seit sieben Jahren erhebt das IMWF Austria gemeinsam mit dem Kurier, welche Schönheitschirurgen in Österreich besonders hohes Vertrauen genießen.



Die meistgeschätzten plastischen Chirurginnen

Dr. Sara Abayev zählt auch 2026 erneut zu den meistgeschätzten plastischen Chirurginnen des Landes.