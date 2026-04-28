  • 28.04.2026, 08:01:32
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Die beliebtesten Schönheitschirurgen Wien

Dr. Sara Abayev zählt zu den beliebtesten Schönheitschirurgen in Wien / Österreich

Es erfüllt mich mit großer Freude und auch mit Demut, als eine der beliebtesten plastischen Chirurginnen in Wien ausgezeichnet worden zu sein“ so Dr. Sara Abayev zur Auszeichnung.

Dr. Sara Abayev

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Wien (OTS) - 

Seit sieben Jahren erhebt das IMWF Austria gemeinsam mit dem Kurier, welche Schönheitschirurgen in Österreich besonders hohes Vertrauen genießen.

Die meistgeschätzten plastischen Chirurginnen

Dr. Sara Abayev zählt auch 2026 erneut zu den meistgeschätzten plastischen Chirurginnen des Landes.

„Es erfüllt mich mit großer Freude und auch mit Demut, als eine der beliebtesten plastischen Chirurginnen in Wien ausgezeichnet worden zu sein“ so Dr. Sara Abayev zur Auszeichnung.

Plastische Chirurgin Dr. Sara Abayev

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Abayev Aesthetics
Dr. Sara Abayev
Telefon: +43676844513380
E-Mail: [email protected]
Website: https://abayev-aesthetics.at/

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