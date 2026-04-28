- 28.04.2026, 08:01:32
- /
- OTS0011
Die beliebtesten Schönheitschirurgen Wien
Dr. Sara Abayev zählt zu den beliebtesten Schönheitschirurgen in Wien / Österreich
Es erfüllt mich mit großer Freude und auch mit Demut, als eine der beliebtesten plastischen Chirurginnen in Wien ausgezeichnet worden zu sein“ so Dr. Sara Abayev zur Auszeichnung.
Seit sieben Jahren erhebt das IMWF Austria gemeinsam mit dem Kurier, welche Schönheitschirurgen in Österreich besonders hohes Vertrauen genießen.
Die meistgeschätzten plastischen Chirurginnen
Dr. Sara Abayev zählt auch 2026 erneut zu den meistgeschätzten plastischen Chirurginnen des Landes.
„Es erfüllt mich mit großer Freude und auch mit Demut, als eine der beliebtesten plastischen Chirurginnen in Wien ausgezeichnet worden zu sein“ so Dr. Sara Abayev zur Auszeichnung.
Plastische Chirurgin Dr. Sara Abayev
Rückfragen & Kontakt
Abayev Aesthetics
Dr. Sara Abayev
Telefon: +43676844513380
E-Mail: [email protected]
Website: https://abayev-aesthetics.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MDC