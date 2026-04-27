SP-Mariahilf: Mehr Sicherheit und Lebensqualität rund um Gumpendorfer Straße

Wien (OTS) -

Das von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig vorgestellte umfassende Maßnahmenpaket zur nachhaltigen Verbesserung der Lage entlang der Achse Westbahnhof – U6 Gumpendorfer Straße sichert die Lebensqualität im öffentlichen Raum. SPÖ-Bezirksvorsteherin Julia Lessacher und Bezirksparteivorsitzender sowie Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat Peko Baxant begrüßen die Errichtung einer Schutzzone und sind überzeugt, dass die Schutzzone im Bereich Fritz-Imhoff-Park und das Alkoholkonsumverbot am Christian-Broda-Paltz eine nachhaltige Entlastung für die betroffenen Anrainer:innen sind.

Koordiniert. Konsequent. Gemeinsam

Das heute von Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl präsentierte Maßnahmenpaket beinhaltet eine Schutzzone im Bereich Fritz-Imhoff-Park und eine Alkoholkonsumverbotszone am Christian-Broda-Platz. SPÖ-Bezirksvorsteherin Julia Lessacher hat mit der Errichtung eines Zaunes rund um den Fritz-Imhoff-Park schon erste Schritte für die Verbesserung der Lebensqualität der Anrainer:innen gesetzt, nun folgt der nächste.

„Der öffentliche Raum ist für alle da. Die persönliche Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit anderer eingeschränkt oder gefährdet wird. Dieses Prinzip des respektvollen Miteinanders muss gelten. Deshalb braucht es klare Regeln und die konsequente Kontrolle dieser. Das Maßnahmenpaket mit der Schutzzone stärkt die Lebensqualität und das subjektive Sicherheitsempfinden in unserem Bezirk. Eines muss dabei klar sein: Für den Handel mit verbotenen Substanzen gibt es keine Toleranz“, so SPÖ-Bezirksvorsteherin Julia Lessacher.

Bezirksparteivorsitzender sowie Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat Peko Baxant ergänzt: „Ziel ist die Verbesserung der öffentlichen Ordnung, sowie die Steigerung der Sicherheit und der Aufenthaltsqualität für die Mariahilferinnen und Mariahilfer sowie alle Menschen, die in unserem Bezirk arbeiten oder unterwegs sind. Insbesondere das Wohlbefinden im eigenen Wohngrätzl stand für uns als SPÖ Mariahilf immer an erster Stelle und wird mit diesem Maßnahmenpaket forciert.“

Schutzzone gewährleistet Erhalt wichtiger Sozialinstitutionen

„Die Sucht- und Drogenberatungsstelle ist eine unverzichtbare Einrichtung für Wien. Sie ist niederschwellig zugänglich und verfügt über ein hochprofessionelles Team, das Menschen in schwierigen Lebenslagen begleitet, stabilisiert und Perspektiven eröffnet. Gerade diese Arbeit ist ein zentraler Bestandteil unserer städtischen Daseinsvorsorge – sie schützt nicht nur die Betroffenen selbst, sondern trägt auch wesentlich zu einem funktionierenden und sicheren öffentlichen Raum bei. Die Bevölkerung hat diese wichtige Arbeit lange Zeit mitgetragen. Doch seit der Pandemie hat sich die Situation verändert. Insbesondere der Drogenhandel hat sich im Bereich der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße verfestigt. Die Akzeptanz in der Bevölkerung schwindet. Das dürfen wir nicht zulassen“, so Lessacher.

„Eine so wichtige soziale Institution muss gut erreichbar und für alle nutzenden Gruppen zugänglich sein. Mariahilf ist und bleibt ein sozialer Bezirk. Gleichzeitig braucht es klare Rahmenbedingungen, damit das respektvolle Miteinander im öffentlichen Raum gewährleistet ist. Genau hier setzt das Maßnahmenpaket an: Es schafft Ordnung, stärkt das Sicherheitsgefühl und sichert gleichzeitig den langfristigen Bestand dieser wichtigen sozialen Angebote“, betont Baxant.

Dank an Bürgermeister und Bezirksvorsteherin

„Die Hartnäckigkeit und der unermüdliche Einsatz unserer Bezirksvorsteherin Julia Lessacher haben sich bezahlt gemacht. Ihr Engagement und ihr offenes Ohr für die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner haben wesentlich dazu beigetragen, dass dieses Maßnahmenpaket gemeinsam mit dem Bürgermeister umgesetzt werden kann“, so der Klubvorsitzende der SP-Mariahilf Bernhard Stoik abschließend.

Der Dialog mit den Bürger:innen ist SPÖ-Bezirksvorsteherin Julia Lessacher ein zentrales Anliegen. Noch vor dem Sommer lädt sie zu einem Infoabend mit der Polizei sowie der Sucht- und Drogenkoordination ein. (Schluss)