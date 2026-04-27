150 Stunden live: Die Fußball-WM im ORF mit u. a. Herzog, Stöger und Ivanschitz im ORF-Team

Wien (OTS) -

1998: Als hierzulande noch mit Schilling bezahlt wurde und der sechsjährige David Alaba sich für Fußball zu begeistern begann, war Österreich zum letzten Mal bei einem Fußball-WM-Turnier dabei. Umso historischer ist die erfolgreiche Qualifikation für die FIFA-Fußball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Geschichte schreibt dieses Turnier schon jetzt, mit 48 Mannschaften sind so viele Teams wie nie zuvor mit dabei. Insgesamt stehen 104 WM-Spiele auf dem Programm, ehe der Weltmeister feststeht. Die beiden interimistischen Sportchefs Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencsi präsentierten heute, am 27. April 2026, im Rahmen eines Medientermins im ÖFB Campus die entsprechenden ORF-Aktivitäten.

Als Rechteinhaber zeigt der ORF von 11. Juni bis 19. Juli insgesamt 52 WM-Spiele live, darunter das Eröffnungsspiel Mexiko – Südafrika, Österreichs Gruppenspiele gegen Jordanien und Algerien sowie die möglichen Spiele des Nationalteams ab dem Achtelfinale, weiters vier Achtelfinalbegegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinalpartie und das Finale. 52 weitere Spiele zeigt Sublizenznehmer ServusTV, darunter Österreichs Gruppenspiel gegen Argentinien.

Für die Fußballfans in Österreich heißt es Kondition beweisen: Der ORF überträgt insgesamt rund 150 Stunden live von der Fußball-WM. Durch die Zeitverschiebung finden vor allem in der Gruppenphase Spiele auch in den frühen Morgenstunden statt, hier ist die Ausdauer der Fans ebenfalls gefragt.

Getreu dem Motto „Sparsam, aber spektakulär“, das der ORF zuletzt für den ESC ausgerufen hat, ist er mit einem kleinen Team von rund zehn Personen in den Stadien bzw. dem österreichischen WM-Quartier in Santa Barbara präsent, der größte Teil wird im ORF-Mediencampus abgewickelt, wo auch das WM-Studio untergebracht ist. Die Kommentatoren und Kokommentatoren melden sich ausschließlich bei den Österreich-Spielen, beim Eröffnungsspiel sowie beim Halbfinale und dem Finale direkt aus den Stadien.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Es sind spektakuläre Wochen: Auf den ESC in Wien folgt die Fußball-WM mit Österreich und auch hier wird der ORF zeigen, was er am besten kann und wofür es ihn gibt – das beste Programm für sein Publikum anzubieten, im konkreten Fall mit allem, was das Fußball-Herz begehrt.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Die Anzahl der Spiele und die Beginnzeiten sind zum Teil herausfordernd, für das ORF-Sport-Team ebenso wie für die Fans. Aber mit den prominentesten Expertinnen und Experten, die Österreich zu bieten hat, hat unser Publikum die Gewissheit, jederzeit kompetent und humorvoll durch die WM begleitet zu werden. Wir haben aus guten Gründen nur die Hälfte der Spiele, aber wir haben die volle Expertise, das volle Rahmenprogramm und die volle Leidenschaft für diesen Mega-Event bei uns im ORF.“

Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung: „Vom Anpfiff bis zum Elfmeterschießen, vom Live-Interview bis zum Experten-Talk – die ORF-Technik bringt die WM auf den Bildschirm. Modernste digitale Infrastruktur und Features im Content Management Center, am Sport-Regieplatz und im Sport-Studio sowie ein hochqualifiziertes Expertenteam sorgen für Übertragungen und Produktionen in bester technischer Qualität. Auf TV-Geräten im Wohnzimmer ebenso wie unterwegs am Laptop, Tablet oder Smartphone. Denn auch das umfangreiche Streaming-Package mit Live-Streams, VOD-Highlights oder zusätzlichen Live-Feeds lässt die Fanherzen höherschlagen.“

Interimistische ORF-Sportchefs Veronika Dragon Berger und Martin Szerencsi: „Nach Olympia vor der Haustüre ist die Fußball-WM das zweite Sport-Großereignis des Jahres. Unser Team ist gut aufgestellt, produktionstechnische Synergien mit unserem Sublizenznehmer ServusTV helfen uns, dem Credo ,Sparsam, aber spektakulär‘ gerecht zu werden.“

Ziel ist, die so weit entfernt stattfindende WM dem Publikum in allen ORF-Medien so umfassend, informativ und unterhaltend wie möglich nach Österreich zu liefern. Das geschieht in bewährter Weise, aber auch mit neuen Elementen für eine junge, digitale Zielgruppe (etwa dem Podcast „Box oder Strafraum“, der zum täglichen WM-Begleiter wird, oder der WM auf YouTube), mittels „Kurz-Transfers“ im Bereich der TV-Expertinnen und -Experten und optisch mit einem erneuerten (WM-)Studio im ORF-Mediencampus.

Die Synergien mit ServusTV im Bereich Produktion/Technik umfassen etwa gemeinsame Buchung von Produktionsleistungen bei der FIFA (Signalzugang, Kommentatoren- und Interviewpositionen, Räumlichkeiten im International Broadcast Center Dallas). So bucht etwa ein Sender alle nötigen Leitungen von den Spielen, beide Sender können sie nutzen, die anfallenden Kosten werden geteilt. Weiters werden Produktionsleistungen aufgeteilt (die Teams arbeiten abwechselnd für die Übertragungen beider Sender), dazu sind auch alle gemeinsam in einem Hotel in Santa Barbara untergebracht.

Das alles führt im Endeffekt zu einer effizienteren Umsetzung der Produktionsvorhaben, die wiederum redaktionelle WM-Angebote wie ein optimiertes ORF-Studio oder mehr Experten möglich machen.

Apropos Expertinnen und Experten: Neben dem bewährten Team rund um Chefanalytiker Herbert Prohaska, ROMY-Preisträgerin Viktoria Schnaderbeck, Roman Mählich, Helge Payer und Michael Liendl bietet der ORF für die WM mit Lisa Makas, Jasmin Eder, Andreas Herzog, Peter Stöger und Andreas Ivanschitz zusätzliche Topstars des österreichischen Frauen- und Männerfußballs auf.

Ergänzend zur Live-Berichterstattung in ORF 1 ist die tägliche „Morning Show“ in ORF 2 um 9.10 Uhr mit aktuellen Spiel-Highlights, Analysen und Ausblicken fixer Bestandteil.

Rund um die WM bieten ORF 1 und ORF 2 ein spannendes Rahmenprogramm, u. a. mit zwei neuen „Seitenwechsel“-Ausgaben mit Prohaska und Grissemann, Dokus zum historischen „Wunderteam“ und zu Helmut Köglberger, dem ersten Schwarzen Teamspieler, einem „ZIB Magazin Spezial“ und einer „ZIB Wissen“, einer „Smart10 BIG“-Folge, mit „Der Professor und der Wolf“, gleich fünf „Universum“-Filmen über die WM-Gastgeber-Nationen, einer „Am Schauplatz“-Reportage über Schiedsrichter u. v. m. ORF III schickt etwa Karl Hohenlohe in einer neuen Folge „Aus dem Rahmen“ auf eine besondere Reise durch Österreichs Fußballgeschichte.

Ö3 bietet einmal mehr die Torgarantie und ist live mit dem Nationalteam unterwegs, das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Das ORF-Team

Höchst prominent sind die Experten, die der ORF für diese Fußball-Weltmeisterschaft aufbietet. Neben den bewährten Kräften Herbert Prohaska, Roman Mählich, Helge Payer und Michael Liendl stehen den ORF-Zuseherinnen und -Zusehern während der WM die Expertisen von Andreas Herzog („geliehen“ von SKY), Peter Stöger und Andreas Ivanschitz zur Verfügung. Gemeinsam brachten es die drei auf 237 Länderspiele. Neben Viktoria Schnaderbeck analysieren mit Lisa Makas und Jasmin Eder weitere ehemalige Teamspielerinnen das Geschehen auf dem Rasen. Alle ORF-WM-Expertinnen und -Experten zusammen waren rund 550 Mal für Österreichs Nationalteam aktiv.

Durch das WM-Studio in Wien führen alternierend Alina Zellhofer mit Peter Stöger und Jamin Eder, Bernhard Stöhr mit Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz sowie Ernst Hausleitner mit Roman Mählich und Lisa Makas. Rainer Pariasek meldet sich mit Andreas Herzog vom österreichischen WM-Quartier. Herzog wird darüber hinaus auch als Kokommentator – u. a. bei den Österreich-Spielen gegen Jordanien bzw. Algerien – zu hören sein. Quasi als VAR des ORF kommt bei strittigen Schiedsrichterentscheidungen Ex-Schiri Thomas Steiner zum Einsatz.

Das Kommentatoren-Team bilden Oliver Polzer (u. a. Eröffnungsspiel und Österreich – Jordanien), Thomas König (u. a. Finale), Anna Lallitsch, Dietmar Wolff, Boris Kastner-Jirka und Daniel Warmuth (u. a. Österreich –Algerien).

Die tägliche „Morning Show“ in ORF 2

Neben den Live-Übertragungen ist ab 12. Juni DAS Must-see dieser WM die tägliche „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2. Nur dort sind alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft und sämtliche Tore kompakt zu sehen. Die von Kristina Inhof mit Helge Payer bzw. Christian Diendorfer mit Michael Liendl präsentierte Sendung liefert eine Zusammenfassung der WM-Highlights sowie alle Treffer der Partien vom Vorabend bzw. der Nacht.

Die entscheidenden Szenen werden anschließend im Studio detailliert analysiert. Zusätzlich sind regelmäßige Schaltungen in das Teamquartier der österreichischen Nationalmannschaft geplant, während aktuelle Social-Media-Trends die Stimmung im Netz beleuchten.

Den Abschluss bildet ein Ausblick auf den kommenden Spieltag inklusive Geheimtipps und eine fundierte Einschätzung der anstehenden Begegnungen.

ORF-Podcast „Box oder Strafraum“

Seit 30. März 2026 gibt es den ORF-Sport-Fußball-Podcast „Box oder Strafraum“. Mit dem Anpfiff in Mexiko City wird „Box oder Strafraum“ vorübergehend zum (werk-)täglichen WM-Begleiter in ORF 1, aber auch auf allen gängigen Plattformen wie sound.ORF.at.

Während der WM werden neben den ORF-Analytikerinnen und -Analytikern auch immer wieder „Gaststars“ eingeladen. Gastgeber ist Thomas Seidl. Der 35-jährige Steirer ist nicht nur ORF-Moderator, sondern auch ehemaliger Stadionsprecher von Sturm Graz und darüber hinaus einer der Hosts des beliebten Fußball-Bundesliga-Podcasts „dbldw“ („Die beste Liga der Welt“).

Das WM-Studio

Ein neu gestaltetes Sport-Studio ist speziell für die WM-Berichterstattung optimiert worden und ermöglicht Analysen, Kommentare und Experten-Gespräche an einem dafür neu erstellten Desk. Wie schon bei den vergangenen Großproduktionen ist das wandelbare Studiodesign schnell anpassbar und mittels Augmented-Reality-Elementen vom Boden bis zur Decke bespielbar. Seitens der ORF-Grafik werden spannende Kombinationen aus virtuellen Elementen, Video-, Bild- und Ton-Einspielungen für das Publikum vorbereitet, womit jede interessante Spielsequenz im Detail betrachtet und analysiert werden kann. ORF-Kamerateams vor Ort können darüber hinaus mittels „Cellular Network Bonding“-Technologie hochmobil TV-Bilder nach Wien und auch live in Sendungen einspielen.

Public Viewings und Marketingaktivitäten

Der ORF als offizieller Medienpartner der FIFA in Österreich ist für die Umsetzung des Lizenzierungsprogramms, insbesondere die Lizenzierung der entsprechenden Rechte für Public-Viewing-Veranstaltungen, in Österreich verantwortlich. Das betrifft alle 104 Spiele, sowohl die Live-Spiele des ORF als auch jene von ServusTV. Die wichtigsten Infos (Marketing-Vorgaben, technische Vorgaben etc.) der FIFA sind unter https://der.orf.at/kundendienst/publicviewing/index.html angeführt. Auf der Seite besteht auch die Möglichkeit, Public Viewings anzumelden. Detaillierte Fragen können über [email protected] geklärt werden.

Ausführliche Infos etwa zum Übertragungsfahrplan, zu den Radio- und Online-Aktivitäten sind unter presse.ORF.at abrufbar.