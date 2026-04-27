8. Mai: Tagung „Tierschutzbildung macht Schule“ vom Verein „Tierschutz macht Schule“

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Dein Wissen hilft Tieren“ findet am 8. Mai die Tagung „Tierschutzbildung macht Schule“ an der Veterinärmedizinischen Universität Wien statt. Der Verein „Tierschutz macht Schule“ hat als Veranstalter ein Programm zusammengestellt, mit dem Vortragende aus dem In- und Ausland neueste Erkenntnisse aus der Tierschutzforschung und aus der Praxis rund um die Wissensvermittlung zum Wohl der Tiere präsentieren.

Beispiele aus dem Programm: Unter dem Titel „Alles nur Spaß? Erkennen von Tierleid in ‚unterhaltsamen‘ Videos mit Heimtieren auf Social Media“ spricht Dr.in Michaela Fels von der Tierärztlichen Hochschule Hannover darüber, wie digitale Medien Kindern und Erwachsenen ein falsches Bild von Hund, Katze und Co. vermitteln und was das für die gefilmten Tiere bedeutet.

Dr. Michael Drees vom TVT-Arbeitskreis „Tiere im sozialen Einsatz“ berichtet, wie Tierschutz beim Einsatz von Hunden und anderen Tieren in Schule und Kindergarten funktioniert.

Das Motto „Dein Wissen hilft Tieren“ spiegelt sich besonders in den Vorträgen von Univ.-Prof.in Dr.in Doris Wilflingseder (Ignaz-Semmelweis-Institut, Veterinärmedizinische Universität Wien) und Assist.-Prof.in Dr.in Sarah Spitz (Research Group Cell Chip, TU Wien) wider. Die Forscherinnen beschreiben, wie sie Alternativmethoden anstelle von Versuchstieren einsetzen. Ein erfreulicher Lichtblick ist die Entwicklung der Biochips an der TU Wien, die aktuellste Forschung tierfrei möglich macht.

Wie die praktische Vermittlung von Tierschutzbildung in mehrsprachigen Klassen umgesetzt werden kann, zeigt der interaktive Vortrag „Tierschutz spricht alle Sprachen“ von Dipl.-Päd.in Emra Duvnjak und Cezmi Halkali, BEd. Beide sind Mitarbeitende am Institut für Urban Diversity Education/Sprachliche Dimension der PH Wien.

Der Verein „Tierschutz macht Schule“ verrät Erfolgsgeheimnisse seiner nunmehr zwanzigjährigen Arbeit im Bereich Tierschutzbildung.

„Tierschutz macht Schule“-Geschäftsführerin Lea Mirwald, MSc, erklärt: „Wir möchten alle Pädagoginnen und Pädagogen sowie Studierende aus den Bereichen Elementarpädagogik und Schule dazu einladen, Tierschutzbildung kennenzulernen und sich davon inspirieren zu lassen. Der persönliche Austausch von Gleichgesinnten ist uns wichtig, deshalb ist eine Teilnahme vor Ort erforderlich.“

Die kostenlose Tagung kann über die PH Wien als Fortbildung, auch halbtags, angerechnet werden. Auch andere Interessierte sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist noch bis 29. April möglich. Programm und Anmeldung:

https://www.tierschutzmachtschule.at/tagung-2026

Die Tiere richtig zu verstehen und sie ihren Bedürfnissen entsprechend zu halten, erfordert viel Wissen, und genau das vermittelt der Verein „Tierschutz macht Schule“ seit 20 Jahren mit seinen Unterrichtsmaterialien, Workshops, Schulbesuchen, Kinder-

Tierschutzkonferenzen und dem aktuellen Hochschullehrgang „Tierschutz macht Schule“.

Information: www.tierschutzmachtschule.at

Tagung: Tierschutzbildung macht Schule vom Verein "Tierschutz macht Schule"

Vortragende aus dem In- und Ausland präsentieren neueste Erkenntnisse aus der Tierschutzforschung und aus der Praxis rund um die Wissensvermittlung zum Wohl der Tiere.

Datum: 08.05.2026

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Veterinärmedizinische Universität Wien

Veterinärplatz 1

1210 Wien

Österreich

URL: https://www.tierschutzmachtschule.at/tagung-2026