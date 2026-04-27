FPÖ - Mahdalik/Resch zu SPÖ-Irrsinn: Parkpickerl nur mehr für Öffi-Jahreskarten-Besitzer ist brutaler Frontalangriff auf alle Autofahrer

Wien (OTS) -

„Was die SPÖ hier plant, ist ein beispielloser Frontalangriff auf alle Wiener Autofahrer“, zeigen sich der freiheitliche Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik, 2. Wiener Landtagspräsident und LAbg. Klemens Resch, Mobilitätssprecher der Wiener FPÖ, empört. "Die Idee, das Parkpickerl nur noch an Besitzer einer Öffi-Jahreskarte zu vergeben und gleichzeitig weiter zu verteuern, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Damit würden Autofahrer gezielt unter Druck gesetzt und finanziell ausgepresst. Wer in Wien ein Auto besitzt, soll künftig doppelt zahlen – für ein noch teureres Parkpickerl und zusätzlich für eine aufgezwungene Öffi-Jahreskarte. Hier geht es nicht um Mobilität, sondern um ideologische Umerziehung und knallharte Abkassierpolitik auf dem Rücken der Bevölkerung. Diese völlig realitätsfremden Pläne müssen sofort vom Tisch!“