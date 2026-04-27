Gremel (SPÖ): Wien stärkt inklusive Bildung im Kindergarten

Wien (OTS) -

„Wien ist eine Stadt, in der jedes Kind von Anfang an die besten Chancen haben soll. Mit der Förderung inklusiver Betreuung setzen wir genau dort an, wo Teilhabe beginnt: im Kindergarten“, betont SPÖ-Gemeinderat und Kinder- und Familiensprecher Marcus Gremel anlässlich des vorliegenden Beschlusses im Wiener Gemeinderat.

Mit dem Förderprogramm "Förderung inklusiver Betreuung" stellt die Stadt Wien für die Jahre 2026 bis 2029 insgesamt bis zu 86,6 Mio Euro bereit, allein für das Jahr 2026 sind 20,8 Mio Euro vorgesehen. Ziel ist es, Kindern mit erhöhtem oder wesentlich erhöhtem Betreuungsbedarf sowie Kindern mit besonderen Bedürfnissen den Zugang zu bestmöglicher elementarer Bildung und Betreuung zu ermöglichen. „Inklusion darf kein schönes Wort auf Papier bleiben. Sie muss im Alltag spürbar sein: für Kinder, für Familien und für Pädagog*innen. Wien sorgt dafür, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen nicht am Rand stehen, sondern mittendrin aufwachsen, lernen und spielen können“, so Gremel.

Konkret werden mit der neuen Förderrichtlinie bestehende Regelungen zusammengeführt, Verwaltungsschritte vereinfacht und Förderbeträge angepasst. Zudem fällt die bisherige Kontingentbeschränkung für Integrationsgruppen weg. Dadurch werden mehr Plätze ermöglicht und die Rahmenbedingungen für private Kinderbildungseinrichtungen weiter verbessert. Gefördert werden unter anderem zusätzliche Personalressourcen, externe Unterstützungsleistungen, spezielle Materialien, Ausbildungsmaßnahmen sowie notwendige Anpassungen im Betreuungsalltag. Damit stärkt Wien jene Strukturen, die Kinder individuell begleiten und Familien entlasten.

Wien investiert damit weiter in eine Stadt, die Zusammenhalt nicht nur behauptet, sondern organisiert. „Eine lebenswerte Stadt zeigt sich daran, wie sie mit ihren jüngsten Wiener*innen umgeht. Wir arbeiten jeden Tag daran, Wien noch gerechter, noch solidarischer und noch lebenswerter zu machen“, so Gremel abschließend.

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