  • 27.04.2026, 13:08:33
  • /
  • OTS0103

FPÖ - Lugner / Dvorak ad Alkoholverbot Westbahnhof und Gumpendorfer Straße: Richtiger Schritt, aber nur ein Anfang

Schließung bzw. Verlagerung der Suchthilfe Jedmayer als Gebot der Stunde

Wien (OTS) - 

Die FPÖ begrüßt das nun in Umsetzung befindliche Alkoholverbot im Bereich Westbahnhof sowie rund um die U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße ausdrücklich. Für den FPÖ-Bezirksparteiobmann von Mariahilf, LAbg. Leo Lugner, sowie den geschäftsführenden Bezirksparteiobmann und Klubobmann der FPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus Manfred Dvorak ist klar: „Das ist eine langjährige Forderung der FPÖ, die endlich umgesetzt wird. Die massiven Probleme im öffentlichen Raum – verursacht durch Alkoholkonsum, Konflikte und wiederkehrende Sicherheitsstörungen – müssen ernst genommen werden.“

Gleichzeitig betonen die Freiheitlichen, dass dieses Verbot lediglich ein erster Schritt sein kann. „Ein Alkoholverbot allein wird die Situation nicht nachhaltig lösen. Es braucht eine konsequente Sicherheitsstrategie, mehr Polizeipräsenz und vor allem ein Ende des Wegschauens durch die zuständigen Stellen“, so Lugner und Dvorak.

Lugner sieht die Maßnahme als überfällige Reaktion auf jahrelange Fehlentwicklungen im Umfeld der Suchthilfeeinrichtung Jedmayer. Gleichzeitig warnt er davor, sich mit Symbolpolitik zufriedenzugeben und erneuert die langjährige Forderung nach einer Verlagerung der Einrichtung aus dem dicht bewohnten Gebiet.

„Wenn man echte Ruhe und Ordnung in den Grätzeln herstellen will, braucht es eine Verlagerung der stark frequentierten Suchthilfeeinrichtung an einen besser geeigneten Standort. Die derzeitige Situation belastet Anrainer, Betriebe und den öffentlichen Raum massiv“, so Lugner abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright