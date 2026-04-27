Song Contest: Genug freie Betten in Wien, Top-Service statt Möbelhaus-Romantik

Wien (OTS) -

„Der Song Contest regt die Fantasie offenbar sehr an. Zwar sind viele Hotels in Wien – wie jedes Jahr – auch in diesem Mai gut gebucht. Von ausgebucht kann aber keine Rede sein“, erklärt Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hotelvereinigung, und verweist auf die 85.000 Hotelbetten in Wien: Jeder einzelne der höchstens 15.000 Gäste beim ESC-Finale in der Stadthalle könnte pro Nacht vier Freunde mitnehmen und es blieben immer noch 10.000 Hotelbetten frei: „Das geht sich leicht aus! Wir haben auch genug freie Betten für alle, die nicht zum Song Contest wollen“, beruhigt Gratzer alle, die gegensätzliche Meldungen gelesen haben.

Song Contest lässt bei ein paar die Fantasie durchgehen

Die Wiener Hotellerie ist mit ihren Kapazitäten für viel größere Veranstaltungen perfekt aufgestellt, es gibt noch freie Betten über die ganze Stadt verteilt und in allen Kategorien. Am besten gebucht dürften aktuell günstigere Unterkünfte sein – so weit, dass sie Möbel- oder Freudenhäuser buchen, müssen die Song Contest-Fans nicht gehen. Dass Firmen auf den ESC-Zug aufspringen und vortäuschen, in der Stadt seien keine Hotelbetten mehr verfügbar, zeigt: Das bunte Fest begeistert jetzt schon: „Dieser Song Contest wird alle Grenzen sprengen! An dieses Fest werden wir uns noch lange erinnern und unsere Hotels freuen sich schon wahnsinnig auf die Gäste aus aller Welt und die Lebensfreude, die sie mitbringen.“

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