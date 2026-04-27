Pflege-Symposium an der Hochschule Campus Wien am 7. Mai: Primary Health Care Nursing im Fokus

Wien (OTS) -

Die Primärversorgung gilt als zentrale Säule moderner Gesundheitssysteme. Vor dem Hintergrund demografischer Veränderungen, einer länger lebenden Bevölkerung sowie der zunehmenden Wahrscheinlichkeit chronischer Erkrankungen steigen die Anforderungen an eine koordinierte und personzentrierte Versorgung. Pflegepersonen übernehmen im Rahmen von Primary Health Care Nursing wichtige Aufgaben in der Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung, der Begleitung chronisch erkrankter Menschen sowie in der Koordination von Versorgungsprozessen.

Das Department Angewandte Pflegewissenschaft der Hochschule Campus Wien lädt zum 2. Pflege-Symposium „Primary Health Care Nursing im Fokus“ ein. Im Fokus stehen aktuelle Versorgungsmodelle wie Community Nursing und Acute Community Nursing sowie erweiterte pflegerische Handlungsfelder, unter anderem im Bereich Forensic Nursing.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Donnerstag, 7. Mai 2026

Zeit: 17:00 – 20:00 Uhr

Ort: Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 222, 1100 Wien (Audimax F.E.01)

Programm

> 17:00 Uhr – Begrüßung

Bettina M. Madleitner, Departmentleiterin Angewandte Pflegewissenschaft und Studiengangsleiterin Gesundheits- und Krankenpflege, Hochschule Campus Wien

Grußworte vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

> 17:10 Uhr – Neue Entwicklungen in der Primärversorgung

Philipp Heinrich, Gesundheit Österreich GmbH

Überblick über aktuelle gesundheitspolitische Entwicklungen, Primärversorgungseinheiten sowie die Rolle der Gesundheits- und Krankenpflege in der Primärversorgung

> 17:25 Uhr – Community Nursing in der Praxis

Anja Burgstaller, Teamleitung Community Nursing FSW

Daniela Heidegger, Community Nurse, Brunn am Gebirge

Vorstellung praktischer Erfahrungen mit Community Nursing und gemeindenaher Gesundheitsversorgung

> 17:50 Uhr – Acute Community Nursing (ACN)

Christoph Holzhacker, Leitung Acute Community Nurse NÖ

Einblick in aktuelle Entwicklungen und Perspektiven des Acute Community Nursing sowie dessen Bedeutung für die Primärversorgung

> 18:05 Uhr – Forensic Nursing: Gesundheits- und Krankenpflege an der Schnittstelle von Gesundheit und Justiz sowie Primary Health Care Nursing

Marius Contor, Studienprogrammleiter Primary Health Care Nursing, Hochschule Campus Wien

Integration von Forensic Nursing in primärversorgende Strukturen des Gesundheitssystems.

> 18:20 Uhr – Implementierung von Forensic Nursing in Primärversorgung

Diskussion über Möglichkeiten der Integration forensischer Pflegekompetenzen in die Primärversorgung sowie über interprofessionelle Zusammenarbeit im Umgang mit Gewalt im Gesundheitswesen

> 19:00 Uhr – Vernetzung und Ausklang



Primärversorgung stärken: Pflege als Schlüssel für die Gesundheitsversorgung von morgen

„Die Primärversorgung ist ein zentraler Baustein für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem. Pflegefachpersonen übernehmen dabei eine immer wichtigere Rolle – von der Prävention über die Begleitung chronisch erkrankter Menschen bis hin zur Koordination komplexer Versorgungsprozesse. Mit unserem Symposium möchten wir aktuelle Entwicklungen sichtbar machen und den Dialog zwischen Praxis, Wissenschaft und Politik aktiv fördern“, betont Bettina M. Madleitner, Departmentleiterin Angewandte Pflegewissenschaft an der Hochschule Campus Wien.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Plattform Primärversorgung der Gesundheit Österreich GmbH statt.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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