Tag des Zu-Fuß-Gehens: Mitmachen und gewinnen

Wien (OTS) -

Der 27. April steht ganz im Zeichen der gesündesten und nachhaltigsten Form der Mobilität: Zu-Fuß-Gehen. Pünktlich zum großen Aktionstag startet die neue österreichweite Schritte-Challenge mit dem Ziel, insgesamt 25-mal das Land zu umrunden. Auch gemeinsame Öffi-Wanderungen, etwa mit der Initiative „Bahn zum Berg“, laden zum Erkunden ein. Zu gewinnen gibt es regionale KlimaTickets, Thermengutscheine und attraktive Sachpreise.

Wer mitmacht, geht keinesfalls leer aus: Schon ab 4.000 Schritten täglich zeigen sich positive Effekte auf die körperliche Gesundheit. Zu-Fuß-Gehen baut zudem Stress ab und fördert das psychische Wohlbefinden von Kindern. Kombiniert mit Öffentlichen Verkehrsmitteln ist es ideal, um günstig und nachhaltig ans Ziel zu kommen.

„Vom Weg in die Arbeit bis zum gemeinsamen Spaziergang: Zu-Fuß-Gehen hält fit und bringt Bewegung in den Alltag. Wer die Möglichkeit hat, auf das Auto zu verzichten und kurze Wege zu Fuß zurücklegt, tut etwas für seine physische und psychische Gesundheit“, sagt Mobilitätsminister Peter Hanke.

Zahlreiche Länder, Städte, Gemeinden, oder auch Unternehmen und Bildungseinrichtungen beteiligen sich an dem beliebten Aktionstag, der nach 2025 zum zweiten Mal stattfindet. Gemeinsam mit Ländern wie Portugal, Spanien und Tschechien hat Österreich darüber hinaus die Initiative für einen internationalen Tag des Gehens gestartet – heuer bereits mit gemeinsamer Challenge und der Möglichkeit zu Vernetzung via #internationalwalkingday oder #celebratewalking!

Willst du mit mir gehen? Challenge accepted!

In Kooperation mit der Walk15-App startet am 27. April die Österreich zu Fuß Schritte-Challenge. Einen Monat lang – bis 27. Mai – gilt es, gemeinsam 100 Millionen Schritte zu sammeln und damit symbolisch 25-mal Österreich zu umrunden. Jede und jeder mit einem Smartphone kann teilnehmen: Einfach die App downloaden, der Challenge beitreten, Schritte sammeln und attraktive Preise gewinnen. Verkehrsverbünde aller Bundesländer, Unternehmen und Universitäten beteiligen sich an der Schritte-Challenge, unterschiedliche Tages-Challenges halten die Motivation hoch.

Gemeinsame Öffi-Wanderungen, etwa mit der Initiative Bahn zum Berg, laden zum Erkunden ein. Denn ein Großteil der Wege mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln beginnt und endet zu Fuß: Eine Erhebung ergab, dass 88 Prozent der Personen, die in Österreich den Öffentlichen Verkehr nutzten, den Weg zur Haltestelle zu Fuß zurücklegten.

Gemeinden und Städte beteiligen sich am Tag des Zu-Fuß-Gehens mit eigenen Aktionen vor Ort. Gemeinsame Spaziergänge ermöglichen Begegnung und die Bespielung von Wohnstraßen verbessert die Aufenthaltsqualität. Für Entscheidungsträger:innen eignet sich der Tag als Auftakt, die Fußverkehrsinfrastruktur in der Gemeinde unter die Lupe zu nehmen und Verbesserungsmaßnahmen zu planen.

Rad- und Fußverkehrsgipfel

Mit 27. April startet der Ticket-Verkauf mit Frühbucherbonus für den Österreichischen Rad- und Fußverkehrsgipfel 2026, der in Kooperation mit der Stadt Eisenstadt, dem Land Burgenland und dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) sowie dem Interreg AT-HU PanActive-Projekt im Rahmen der Klimaschutzinitiative klimaaktiv mobil durchgeführt wird.

Österreich zu Fuß ist die nationale Initiative zur Stärkung des Fußverkehrs. In praktischen Anleitungen bekommen Gemeinden und Betriebe Werkzeuge an die Hand, um in ihrem Einflussbereich Aktionen für das Zu-Fuß-Gehen zu setzen. Einfach adaptierbare Poster und Kommunikationsmaterialien runden das kostenlose Angebot ab. Partner erhalten außerdem zusätzliche Unterstützungsleistungen.

Links:

www.oesterreichzufuss.at/tag-des-gehens

https://www.klimaaktiv.at/rad-und-fussverkehrsgipfel-2026/media

https://www.internationalwalkingday.org/