  • 26.04.2026, 09:15:02
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Bundesheer: Luftstreitkräfte unterstützen Waldbrandbekämpfung in Kärnten und der Steiermark

Hubschrauber fliegen mehr als 637 Tonnen Löschwasser und Material in schwer zugängliche Gebiete

Wien (OTS) - 

Seit 24. April unterstützt das Bundesheer die Löscharbeiten beim Waldbrand im Lesachtal. Eingesetzt sind Hubschrauber der Typen Leonardo AW169, S-70 Black Hawk und Agusta Bell 212 sowie ein Tanklöschfahrzeug.

Die Bilanz des Lufteinsatzes in Kärnten ist beachtlich: In rund 45 Flugstunden transportierten die Luftstreitkräfte mehr als 616 Tonnen Wasser und Material ins Einsatzgebiet. Allein die 564.750 Liter Löschwasser entsprechen rund 3.700 vollen Badewannen oder etwa 141 Tanklöschfahrzeugen. Dazu kamen mehr als 51 Tonnen Material.

Seit 25. April unterstützt das Bundesheer auch die Waldbrandbekämpfung in der Steiermark. Am Mühlbacherkogel war ein Hubschrauber des Typs Agusta Bell 212 im Einsatz. In rund fünf Flugstunden brachte er 20.550 Liter Löschwasser zum Brandgebiet.

„Das Bundesheer steht den Einsatzkräften und der Bevölkerung verlässlich bei den Waldbränden zur Seite. Mehr als 616 Tonnen an Wasser und Material in Kärnten zeigen, welchen Beitrag unsere Luftstreitkräfte leisten. Entscheidend ist die enge Zusammenarbeit mit Feuerwehren und Behörden, damit die Hilfe rasch dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Ich bedanke mich für den unermüdlichen Einsatz unserer Soldaten und der dort eingesetzten Einsatzkräfte, die für die Sicherheit unserer Bevölkerung immer bereit sind“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

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