SPÖ-Wien Landesparteitag (6) – Neumayer: „Wien schafft Zukunft mit klaren Beschlüssen für sozialen Fortschritt“

Wien (OTS) -

Mit einer Live-Darbietung der Wiener Arbeitersänger:innen ist der 78. Wiener Landesparteitag der SPÖ Wien in der Messe Wien zu Ende gegangen. Mit dem Beschluss richtungsweisender Anträge wurden in allen Lebensbereichen wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.***

„Es war ein Landesparteitag geprägt von klarer inhaltlicher Orientierung und jenen konstruktiven Diskussionen, die uns als Partei auszeichnen. Das starke Wahlergebnis für unseren SPÖ Wien-Landesparteivorsitzenden Bürgermeister Dr. Michael Ludwig ist ein Auftrag, den Wiener Weg konsequent weiterzugehen”, lässt SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer den Landesparteitag noch einmal Revue passieren.

Der einstimmige Beschluss des Leitantrags ‚Wien schafft Zukunft.‘ zeige klar, wo der Weg der SPÖ Wien in Zukunft hinführt: „Wir arbeiten für ein Wien, das sozial gerecht bleibt, wirtschaftlich stark ist und den Menschen Sicherheit gibt. Ein Wien, das Innovation und Qualifikation vorantreibt, Unternehmen stärkt und neue Arbeitsplätze schafft. Ein Wien, das über ein starkes öffentliches Gesundheitssystem verfügt, leistbaren Wohnraum sichert, durch moderne Bildungspolitik Chancen für alle eröffnet und wirksame Maßnahmen beim Klimaschutz für eine lebenswerte Stadt von morgen setzt. Ein Wien, das Demokratie und Frieden schützt und eine vielfältige, freie Medienlandschaft unterstützt. Kurz: ein Wien, das sich in allen Lebensbereichen hinter die Menschen stellt. Ein Wien, das Zukunft schafft – eine Zukunft, die bleibt”, so der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär.

Neben dem Leitantrag wurden zahlreiche weitere richtungsweisende Beschlüsse gefasst. Diese reichen von besseren Arbeitsbedingungen und einem stärkeren Schutz vor Überwachung bis hin zu einer aktiven Wohnpolitik mit Maßnahmen gegen Leerstand und Kurzzeitvermietung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf moderner, inklusiver Bildungs-, Gesundheits- und Sozialpolitik.



Das laufend aktualisierte Fotoalbum zum 78. Wiener Landesparteitag finden Sie hier. (Schluss)