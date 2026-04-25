SPÖ Wien Landesparteitag (5) – Wiener Vorstand von den Delegierten bestätigt

Wien (OTS) -

Neben dem Landesparteivorsitzenden wurden am heutigen Wiener Landesparteitag auch die Mitglieder des Wiener Vorstands in ihrem Amt bestätigt.



Der Bürgermeister dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern: „Ich bedanke mich herzlich bei Kathrin Gaál, Rudolf Kaske, Christian Oxonitsch und Ernst Woller für ihre langjährige engagierte Arbeit und ihren Einsatz für die SPÖ Wien”, hob Ludwig hervor.

Die Ergebnisse im Detail:



Wiener Vorstand:

Vorsitzender: Dr. Michael Ludwig 92,33%

Vorsitzender-Stv.in: Doris Bures 83,68%

Vorsitzender-Stv.: Mag. Jürgen Czernohorszky 93,76%

Vorsitzender-Stv.in: Marina Hanke, BA 95,29%

Vorsitzender-Stv.: Ing. Christian Meidlinger (GewSPÖ) 93,98%

Vorsitzender-Stv.in: Barbara Novak, MA 70,87%

Vorsitzender-Stv.: Mag. Josef Taucher 83,68%

Kassierin: Dr.in Claudia Laschan 95,73%

Kassierin-Stellvertreter: Mag. Andreas Schieder 91,79%

Schriftführer: Dr. Kurt Stürzenbecher 90,58%

Schriftführer-Stv.in: Mag.a Elke Hanel-Torsch 85,76%

Beisitzer:innen:

Mag.a Nina Abrahamczik 94,85%

Mag.a Saya Ahmad 96,60%

Zoe Ebner (VSSTÖ Wien) 97,04%

Mag.a (FH) Susanne Haase 95,95%

Mag. Heinrich Himmer 94,85%

Prof. Harry Kopietz 94,63%

Jasmina Malkoc, BA MSc (JG Wien) 92,77%

Mika Anna Moser (AKS) 97,81%

Dr. Sascha Obrecht 96,93%

Dr. Gerhard Schmid 91,46%

Mag. Marcus Schober (Wr. Bildung) 90,36%

Korinna Schumann 97,15%

Lena Stern (SJ-Wien) 96,93%

Barbara Teiber, MA 96,50%



Das laufend aktualisierte Fotoalbum zum 78. Wiener Landesparteitag finden Sie hier. (Schluss)