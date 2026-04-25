  • 25.04.2026, 19:14:33
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  • OTS0028

ORF stellt Berichte auf krone.at und oe24.at richtig

Wien (OTS) - 

krone.at und oe24.at berichten heute online, der ORF habe seit Amtsantritt von Generaldirektorin Ingrid Thurnher „Beraterverträge um fast eine halbe Million Euro“ beauftragt. Diese Darstellung ist nicht korrekt.

Bei der genannten Summe handelt es sich nicht um bereits angefallene Kosten, sondern um die Abschätzung eines maximalen Kostenrahmens bis Ende Juni. Dieser betrifft klar definierte Leistungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der aktuell diskutierten Compliance-Themen.

Umfasst sind insbesondere die Tätigkeit des mit renommierten Expert:innen besetzten ORF-Transparenz-Beirats, der den ORF mit externer Expertise unterstützt, externe rechtliche Beratung, eine externe Meldestelle für Compliance-Themen sowie eine klar abgegrenzte kommunikative Begleitung. Die Einrichtung und Einbindung externer Expertise entspricht auch den Empfehlungen des ORF-Stiftungsrats.

Der ORF vergibt Beratungsaufträge nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gesamtsummen aus Beratungsverträgen werden jährlich entsprechend der gesetzlichen Vorgaben im ORF-Transparenzbericht veröffentlicht.

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