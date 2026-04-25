  • 25.04.2026, 19:06:32
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SPÖ Wien Landesparteitag (4) – Michael Ludwig mit großer Mehrheit als Landesparteivorsitzender der SPÖ Wien wiedergewählt

92,33 Prozent für Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

Wien (OTS) - 

Mit einer überwältigenden Mehrheit von 92,33 Prozent der Stimmen wurde Bürgermeister Dr. Michael Ludwig heute beim 78. Landesparteitag der SPÖ Wien erneut zum Landesparteivorsitzenden der SPÖ Wien gewählt.

In einer ersten Stellungnahme hält der wiedergewählte Parteivorsitzende der SPÖ Wien Bürgermeister Dr. Michael Ludwig fest: „Ich möchte mich ganz herzlich für das große Vertrauen, das ihr mir schenkt, bedanken. Es gibt Kraft für die Bewältigung der Herausforderungen, die vor uns liegen.”

Das laufend aktualisierte Fotoalbum zum 78. Wiener Landesparteitag finden Sie hier. (Schluss)

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