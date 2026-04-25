  • 25.04.2026, 18:47:33
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Mario Leiter gratuliert Michael Ludwig zur klaren Bestätigung am Landesparteitag

„Ein starkes Ergebnis ist immer auch ein eindeutiger Vertrauensbeweis für konsequente politische Arbeit“

Mario Leiter gratuliert Michael Ludwig zur eindrucksvollen Wiederwahl
Bregenz (OTS) - 

Der Vorarlberger SPÖ-Klubobmann und Landesparteivorsitzende Mario Leiter gratuliert Michael Ludwig herzlich zur klaren Wiederwahl als Landesparteivorsitzender der SPÖ Wien.

„Dieses Ergebnis ist ein starkes Zeichen des Vertrauens und der Geschlossenheit. Michael Ludwig steht für Verlässlichkeit, soziale Verantwortung und eine klare Haltung in herausfordernden Zeiten“, betont Leiter. Besonders hervorzuheben sei Ludwigs konsequenter Einsatz für leistbares Wohnen, soziale Sicherheit, starke Gemeinden und einen handlungsfähigen Staat. Themen, die auch in Vorarlberg von zentraler Bedeutung seien.

„Wer Politik für die Menschen macht, wer zuhört, gestaltet und Verantwortung übernimmt, erhält Rückhalt. Diese Wiederwahl ist daher nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern auch ein wichtiges Signal für die gesamte Sozialdemokratie in Österreich“, so Leiter weiter. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauche es politische Stabilität, soziale Fairness und den Mut, klare Entscheidungen zu treffen. Dafür stehe Michael Ludwig seit Jahren.

„Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit und wünsche Michael weiterhin viel Kraft, Gesundheit und den notwendigen Rückenwind für die kommenden Aufgaben. Wir setzen uns für soziale Gerechtigkeit, ein leistbares Leben und echte Zukunftschanchen für alle in der Gesellschaft ein."

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