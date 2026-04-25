Polizeispitzensportkader bilanziert erfolgreiche Wintersaison

Wien (OTS) -

Der Spitzensportkader des Innenministeriums feierte am 24. April 2026 den Abschluss einer sehr erfolgreichen Wintersaison. Bei den 25. Olympischen Winterspielen Mailand Cortina 2026 erreichten 22 Polizeispitzensportlerinnen und -sportler fünf Medaillen: Gold für Katharina Huber (Ski Alpin Kombi), Silber für Lisa Schulte (Kunstbahnrodeln Team Staffel), Silber für Fabio Gstrein (Ski Alpin Slalom), Bronze für Cornelia Hütter (Ski Alpin Super G) und Bronze für Jakob Dusek (Snowboard Cross).

Bei den 14. Paralympischen Winterspielen Mailand Cortina 2026 nahm eine Polizeispitzensportlerin teil: Veronika Aigner im Para-Ski Alpin. Mit vier Goldmedaillen (Slalom, Riesentorlauf, Abfahrt und Kombination) sowie einer Silbermedaille im Super-G erreichte sie die erfolgreichste Bilanz des ÖPC bei Paralympischen Spielen seit Einführung der neuen Klasseneinteilung vor 20 Jahren.

Innenminister Gerhard Karner betonte bereits im Vorfeld: „Wie unsere Athletinnen und Athleten setzen wir als Innenministerium auf Nachhaltigkeit – in der polizeilichen Berufsausbildung als auch der Möglichkeit, Sport professionell auszuüben. Sportliche Karriere und ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld sind im BMI kein Widerspruch. Im Gegenteil: Unser Erfolgsmodell ermöglicht eine maximale Fokussierung auf die Sportkarriere, ohne dabei auf soziale Absicherung und berufliche Weiterbildung verzichten zu müssen. Ihr Einsatz auf und abseits der Wettkampfstätten stärkt unsere Gemeinschaft und trägt wesentlich zur öffentlichen Sicherheit bei.“

Bundespolizeidirektor Michael Takács würdigte die Bilanz beim Zusammentreffen: „Zehn Sportarten, fünf Medaillen und 25 Top-Ten-Ergebnisse bei den Olympischen Spielen sowie fünf Disziplinen und fünf Medaillen bei den Paralympischen Spielen – dies ist auch eine Erfolgsbilanz für die duale BMI-Spitzensportförderung.“

Günther Marek, Gruppenleiter im Innenministerium, sagte: „Die sportlichen Highlights sowie die hohe Teilnehmeranzahl heimischer Polizeispitzensportlerinnen und -sportler beweist einmal mehr, dass das System der Spitzensportförderung im Bundesministerium für Inneres der richtige Weg ist und damit einen wichtigen Beitrag zum internationalen Erfolg Österreichs leistet. Die dual aufgebaute Spitzensportförderung hat eine lange Tradition im Innenressort, ist ein Aushängeschild unserer Ausbildung und sichert gleichzeitig die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung.“

Weitere Weltcup-Erfolge in der Wintersaison 2025/2026

Insgesamt konnten Polizeispitzensportlerinnen und -sportler in der Wintersaison 2025/2026 84 Podestplätze erzielen, darunter 32 erste Plätze, 30 zweite Plätze und 22 dritte Plätze. Besonders hervorzuheben ist, dass Julia Scheib den Gesamtweltcup im Riesentorlauf für sich entscheiden konnte. Ebenso sicherte sich Riccarda Ruetz den Gesamtweltcupsieg im alpinen Rodeln.