Marchetti: „Die Selbstdarstellung der FPÖ als Schutzpatron unserer Polizeibeamten strotzt nur so vor Doppelmoral“

Wien (OTS) -

„Die FPÖ hält sich seit neuestem für den Schutzpatron der Beamten. Die Scheinheiligkeit und Doppelmoral der FPÖ sind jedoch nicht zu überbieten. Auf der einen Seite stilisiert sich die FPÖ zum Schutzpatron, auf der anderen Seite werden unbescholtene Beamte von dieser FPÖ vor den Untersuchungsausschuss gezerrt und die Daten von 36.368 Polizisten mutmaßlich weitergegeben. Auf einen Schutzpatron, der private Daten unserer Polizisten verantwortungslos handhabt und diese dadurch der Gefahr aussetzt, in Hände zu gelangen, in die sie nicht kommen sollten, kann jeder von uns gut und gerne verzichten“, führt der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, aus.

„Der Versuch, die Polizeireform schlechtzureden, passt in das bekannte Muster der ‚Will-nicht-Kanzler‘-Partei und ist nur ein billiger, leicht durchschaubarer Versuch, von eigenen Skandalen abzulenken. Wer Daten unserer Polizisten so leichtfertig und verantwortungslos behandelt, ist ein Sicherheitsrisiko für unser Land“, so Marchetti abschließend.