  • 22.04.2026, 16:23:33
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FPÖ-Angerer zu syrischem Macheten-Mann: Asylanten, die unsere Sicherheit bedrohen, müssen sofort abgeschoben werden!

Gefährder konsequent abschieben – Einheitspartei schaut tatenlos zu

Klagenfurt (OTS) - 

Im Fall des 28-jährigen Syrers, der in Klagenfurt mit einer Machete Personen in einem Wettcafé und einem Supermarkt bedroht und Morddrohungen ausgesprochen hat, fordert der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer die sofortige Abschiebung des Syrers. „Personen, die offensichtlich eine Gefahr für die Sicherheit unserer Bevölkerung darstellen, sind sofort auszuweisen. Hausordnungen und Fußfesseln helfen uns nicht weiter – solche Typen müssen konsequent außer Landes gebracht werden! Wir fordern das seit Jahren - aber statt zu handeln, haben SPÖ und ÖVP in Kärnten eine lächerliche ´Hausordnung´ für Asylwerber beschlossen“, kritisiert Angerer. Diese werde keinen einzigen gewaltbereiten Asylanten aufhalten.

Die FPÖ habe immer davor gewarnt, dass im Zuge der Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls auch eine Vielzahl gefährlicher und gewalttätiger Personen nach Österreich gekommen ist. „Das ist die Folge der fatalen linken Willkommenskultur!“

Die illegale Migration müsse sofort beendet werden. „Die FPÖ fordert seit langem einen absoluten Asylstopp und konsequente Abschiebungen! SPÖ und ÖVP müssen die Sorgen der Bürger endlich ernst nehmen und im Sinne der eigenen Bevölkerung handeln. Sie haben seit dem Jahr 2015 rund 500.000 Asylwerber ins Land gelassen, die unsere Sicherheit massiv gefährden und die Systeme überlasten“, betont der FPÖ-Chef.

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