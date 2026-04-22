  • 22.04.2026, 15:26:34
  • /
  • OTS0185

LH-Stv. Landbauer: Hoffnung für S8 und Bevölkerung im Marchfeld

Höchstgericht folgt Revision des Landes Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - 

Vorsichtig optimistisch zeigt sich Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer über das aktuelle Erkenntnis des Höchstgerichts zur S8. „Die Entscheidung bestätigt die Linie Niederösterreichs und durchbricht die bisherige Blockadehaltung des Bundesverwaltungsgerichts. Das ist ein wichtiger Schritt für die Bevölkerung“, sagt Landbauer.

Positiv bewertet Landbauer, dass das Höchstgericht in seinem Erkenntnis erkennen lässt, dass im fortgesetzten Verfahren eine sachliche und ausgewogene inhaltliche Auseinandersetzung erfolgen muss. Im Fokus steht dabei auch die sogenannte Triel-Thematik: „Jetzt besteht die Chance, die Vogelschutzproblematik rund um den Triel nochmals differenziert zu betrachten und auf eine vernünftige Grundlage zu stellen“, sagt Landbauer.

Der LH-Stellvertreter sieht darin ein wichtiges Signal für die Region. „Ich hoffe, dass im weiteren Verfahren endlich Vernunft einkehrt und nicht nur theoretische Vogelschutzargumente zählen, sondern ganz besonders die Interessen der Menschen berücksichtigt werden. Die Bevölkerung im Marchfeld ist seit Jahren leidgeprüft und braucht endlich eine Lösung. Das Schutzinteresse der Menschen muss gehört werden. Was jetzt am Tisch liegt, gibt Hoffnung. Es ist ein Schritt zu einer Verkehrslösung, bei der der Mensch wieder im Mittelpunkt steht.“

Weitere Informationen: Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Alexander Murlasits, Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon 0676/812 13742, E-Mail [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright