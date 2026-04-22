AVISO: AK Pressegespräch am 27. April: Wen trifft der Abbau des Defizits?

Wien (OTS) -

Österreichs Budgetsituation ist angespannt, weitere Konsolidierungsmaßnahmen werden bei Vorstellung des Doppelbudgets 2027/28 folgen. Doch Maßnahmen treffen nicht alle Menschen gleich – und nicht gleich hart. Frauen und Männer können unterschiedlich betroffen sein, wie eine WIFO-Studie im Auftrag der AK Wien zeigt. Doch wird auf Gleichstellungsaspekte bei der Budgetkonsolidierung geachtet? Und wie können negative Gleichstellungswirkungen sichtbar gemacht und abgemildert werden, um bestehende Gender Gaps bei Einkommen, Vermögen und Verteilung von unbezahlter Arbeit nicht noch zu vergrößern? Dies erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz:

Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien und der Bundesarbeitskammer

Margit Schratzenstaller, Studienautorin und WIFO-Ökonomin

Jana Schultheiß, Leiterin der AK Wien Abteilung Steuerrecht

Montag, 27. April 2026, 9:30 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock, 1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/budget mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected]

AK Pressegespräch am 27. April: Wen trifft der Abbau des Defizits?

Datum: 27.04.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Medienraum im Bürogebäude Plösslgasse

Plösslgasse 6

1040 Wien

Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/budget