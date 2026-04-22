Max Lercher an Kunasek zur Causa Prantner: „Versteckspiel beenden – Stiftungsrat abberufen!“

Graz (OTS) -

Angesichts der aktuell im „Standard“ veröffentlichten Chat-Protokolle rund um den steirischen ORF-Stiftungsrat Thomas Prantner fordert der steirische SPÖ-Chef Max Lercher Landeshauptmann Mario Kunasek zum sofortigen Handeln auf. „Das Versteckspiel und Wegignorieren müssen ein Ende haben. Die Vorwürfe von Machtmissbrauch und Sexismus sind moralisch und politisch für die Steiermark nicht mehr tragbar“, so Lercher. „Herr Kunasek, werden sie endlich tätig und berufen Sie diesen Mann ab!“

Die Enthüllungen zeigen einen Manager, der scheinbar seine Machtposition im ORF systematisch für private Interessen und politische Gefälligkeiten missbrauchte.

Sexismus und Belästigung: „Ohne mich bist du nichts“

Die Protokolle zeigen schwerwiegende Belästigungsvorwürfe gegenüber einer Mitarbeiterin. Prantner soll ihr gegenüber von „geilen Träumen“ und „Dreiern“ gesprochen haben.

Machtmissbrauch: Laut Berichten setzte er die betroffene Kollegin mit Sätzen wie „Ohne mich bist du nichts“ massiv unter Druck.

Laut Berichten setzte er die betroffene Kollegin mit Sätzen wie „Ohne mich bist du nichts“ massiv unter Druck. Teurer Vergleich: Während die betroffene Frau den ORF verlassen musste, wurde der Fall mit einer Schadensersatzzahlung – finanziert aus Gebührengeldern – „gelöst“.

Neben diesen schwerwiegenden Vorwürfen zeichnen alle Berichte der letzten Wochen ein Bild von einem Mann, der scheinbar bereit ist das eigene Fortkommen über die Verantwortung gegenüber dem Unternehmen und den Gebührenzahlerinnen und -zahlern zu stellen.

Kunasek in der Pflicht: Schweigen schützt das System

Für Lercher ist das Maß voll. Während die Redakteure im ORF bereits ein Misstrauensvotum abgegeben haben und die interimistische Generaldirektorin Ingrid Thurnher auf einen harten Ethik-Kurs setzt, schweigt der politisch zuständige Landeshauptmann beharrlich. Stattdessen tanzen Regierungsmitglieder trotz aller Vorwürfe nach wie vor auf Prantners Veranstaltungen an – und umgekehrt.

Landeshauptmann Kunasek hat Thomas Prantner – einen Wiener – im Jänner 2025 persönlich in den Stiftungsrat entsandt. Lercher stellt klar, dass der Landeshauptmann nun nicht mehr wegschauen kann: „Herr Kunasek hat im Landtag versprochen, seiner Verantwortung nachzukommen, sobald Ergebnisse vorliegen. Diese Ergebnisse liegen nun schwarz auf weiß auf dem Tisch. Wer jetzt noch zögert, macht sich zum Schutzherrn dieses Systems und damit auch zum Schutzherrn dessen, was die FPÖ immer kritisiert hat.“

Dringliche Anfrage im Landtag

„Wir werden im Landtag nicht lockerlassen und eine dringliche Anfrage zu dieser Causa an den Landeshauptmann stellen. Die versprochenen Konsequenzen müssen jetzt gezogen werden. Thomas Prantner muss umgehend abberufen werden“, schließt Lercher.