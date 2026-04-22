  • 22.04.2026, 15:12:33
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Klares Signal für die Kreislaufwirtschaft: Keine Plastiksteuer auf funktionierendes Einweg-Pfandsystem

EWP Recycling Pfand Österreich begrüßt Entscheidung der Bundesregierung

Wien (OTS) - 

Der heutige Beschluss der Bundesregierung, die Plastiksteuer nicht einzuführen ist ein klares Bekenntnis zur Ressourcenschonung und zur Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft.

Die EWP Recycling Pfand Österreich begrüßt diesen Entschluss ausdrücklich. Damit wird ein wichtiges Signal für die Stärkung der Kreislaufwirtschaft gesetzt. Ein funktionierendes Einweg-Pfandsystem braucht verlässliche und konsistente Rahmenbedingungen – keine zusätzlichen Belastungen. Diese Entscheidung schafft Planungssicherheit für die gesamte Branche und ermöglicht es, den erfolgreichen Bottle-to-Bottle-Kreislauf weiter auszubauen.

„Wir haben im vergangenen Jahr mit der Einführung des Einweg-Pfandsystems gezeigt, wie Kreislaufwirtschaft funktionieren kann: hohe Akzeptanz bei Konsument:innen, sortenreine PET-Ströme, kontinuierlich steigende Sammel- und Recyclingquoten sowie ein geschlossener Bottle-to-Bottle-Kreislauf“, so Monika Fiala, Co-Geschäftsführerin von Recycling Pfand Österreich. „Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung ausdrücklich. Sie ist ein klares Bekenntnis für eine moderne Kreislaufwirtschaft.“

Die Anstrengungen einer gesamten Branche Richtung Recyclingfähigkeit ihrer Produkte wird somit nicht geschwächt, sondern gestärkt.

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