Dreharbeiten zu Miriam Fusseneggers und Laurence Rupps erstem Austro-„Tatort“

Wien (OTS) -

Während Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser am Sonntag, dem 26. April 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere und auf ORF ON an ihrem vorletzten gemeinsamen Austro-„Tatort“ im Einsatz „Gegen die Zeit“ sind, gehen am Set bereits ihre Nachfolger auf Spurensuche. Miriam Fussenegger und Laurence Rupp schlüpfen im Fall „Krähen im Hof“ (AT) erstmals in die Rollen des neuen österreichischen Ermittlungsduos Charlie Hahn und Alex Maleky. Das Neo-Duo begibt sich dabei in eine urwienerische Umgebung – den Gemeindebau –, wo ein Bewohner nach einem Fenstersturz ums Leben gekommen ist. Fussenegger und Rupp zur Seite steht ein bereits eingespieltes Kreativteam: Wie schon beim Austro-Fall „Azra“ nimmt Dominik Hartl (auch „School of Champions“) im Regiesessel Platz, das Drehbuch stammt aus der Feder von Sarah Wassermair. In weiteren Rollen stehen noch bis voraussichtlich Anfang Mai in Wien u. a. erneut Christina Scherrer sowie Sibylle Kos, Rainer Bock, Rina Juniku, Thomas Frank, Arda Aksoy, Zeynep Alan, Melita Jurisic, Andrea Nitsche, Alexander Stecher, Masengu Kanyinda und Jana Rutkowski vor der Kamera. Der „Tatort – Krähen im Hof“ (AT) soll 2027 in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen sein. Weitere Informationen zum Inhalt sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Einen ersten Einblick in die Ermittlungsarbeit des neuen österreichischen „Tatort“-Duos gab es heute, am Mittwoch, dem 22. April 2026, im Rahmen eines Setbesuchs in Wien in Anwesenheit von u. a. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk, Miriam Fussenegger, Laurence Rupp, und Produzent Markus Pauser.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Voller Tatendrang und mit eigenem Stil“

„Auf den Bildschirmen haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns auf den ‚Tatort‘-Abschied von Moritz Eisner und Bibi Fellner vorzubereiten, die von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser viele Jahre lang mit Leben erfüllt wurden und dem Publikum ans Herz gewachsen sind. Wir blicken diesem Abschied dank Miriam Fussenegger und Laurence Rupp aber nicht nur mit einem weinenden, sondern auch einem lachenden Auge entgegen. Unser neues Österreich-Duo wirft sich bei den Dreharbeiten zu seinem ersten Fall derzeit voller Tatendrang und mit seinem ganz eigenen Stil in die Ermittlungsarbeit und schlägt damit ein neues ‚Tatort‘-Kapitel auf. Ich freue mich darauf, sie on screen voraussichtlich ab dem kommenden Jahr auch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen zu können.“

Miriam Fussenegger: „Ur-Wiener Ambiente“

„Ich spiele Charlie Hahn, die eine neue Abteilung übernimmt und dabei unerwarteterweise auf ihren Halbbruder stößt. Sie ist der analytischere Teil des Duos und sehr smart. Alex ist der brachialere und emotionalere Part. Charlie ist leidenschaftliche Polizistin, sie fühlt sich in ihrem Beruf sehr zu Hause. Sie begreift sich als kompetent, weiß aber auch, dass sie sich in der neuen Chefinnenposition vor allem als junge Frau erst einmal etablieren muss. In dieser Männerdomäne muss sie gegen gewisse Strukturen angehen.“ Zum Fall „Krähen im Hof“ (AT): „Wir spielen im Gemeindebau, was ich toll finde und worüber wir uns beide sehr gefreut haben. Der erste Film spielt in einem Ur-Wiener Ambiente. Auch die Figuren gehen in diese Richtung, es wird eine gewisse Vielfalt repräsentiert, die Wien ja auch auszeichnet. Ich bin keine Wienerin, aber trotzdem ist es cool, sich mit diesem Flair, Thema und Strizzitum zu beschäftigen.“

Laurence Rupp: „Ergänzen sich ideal“

„Alex ist eher ein ,Bauchermittler‘ und der impulsivere Charakter, der ein gutes Gespür hat. Er kann gut mit Menschen umgehen, gut reden, mag die Leute. Das führt vielleicht auch dazu, dass er manchmal ein bisschen überschnell handelt und das Gesamtbild nicht ganz so gut im Auge hat. Aber dafür hat er ja seine Schwester, die die Dinge eher auf eine intellektuellere Art und Weise betrachtet. Ich glaube, dahingehend ergänzen sich die beiden ideal, weil das Schnelle, Impulsive, Emotionale seine Stärken sind und bei ihr das große Ganze und die Intellektualität liegen.“ Zu seiner Rolle als „Tatort“-Ermittler: „Man muss etwas daraus machen, das einem selbst gehört, und es neu gestalten. Man hat zwar zwischendurch den Gedanken, in große Fußstapfen zu treten, muss sich von Ideen dieser Art aber frei machen, damit nicht zu viel Druck entsteht.“

Produzent Markus Pauser: „Auftakt zu einem neuen Kapitel dieses Kultformats“

„Ich freue mich sehr, dass wir mit ‚Krähen im Hof‘ (AT) die erste Folge des Wiener ‚Tatorts‘ mit dem neuen Ermittler:innen-Team realisieren dürfen. Der Auftakt zu einem neuen Kapitel dieses Kultformats!“

„Tatort – Krähen im Hof“ (AT) ist eine Produktion des ORF, hergestellt von e & a Film.

Das „Tatort“-Jahr 2026

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser arbeiten in der ORF-2-Premiere ihres vorletzten Falls am 26. April um 20.15 Uhr „Gegen die Zeit“, bevor es im zweiten Halbjahr 2026 in ihrem finalen Einsatz heißt „Dann sind wir Helden“. Miriam Fussenegger und Laurence Rupp stehen nach „Krähen im Hof“ (AT) im Laufe des Jahres 2026 noch für einen weiteren neuen „Tatort“-Krimi vor der Kamera.

„Tatort“ auf ORF ON streamen

Auf ORF ON stehen zahleiche „Tatort“-Fälle zum Streamen zur Verfügung.