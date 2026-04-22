Erweiterte Sicherheitswarnung - Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung

Wien (OTS) -

- Durchlauferhitzer der Produktfamilie Therm 4100 und Therm 4300 in allen Leistungsgrößen sind betroffen

- Verbraucher können betroffene Geräte an der Seriennummer erkennen

- Bosch Home Comfort stellt betroffenen Verbrauchern einen kostenlosen Kohlenmonoxid-Melder zur Verfügung

Bosch Home Comfort erweitert die bestehende Sicherheitswarnung für bestimmte Gas-Durchlauferhitzer, da ein Abgasaustritt mit einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration möglich ist. Dies könnte im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Kunden können von dieser Sicherheitsmaßnahme erneut oder neu betroffen sein.

Österreichweite Sicherheitsmaßnahme: Umrüstung bestimmter Bosch Gas-Durchlauferhitzer

In Österreich sind bestimmte Gas-Durchlauferhitzer der Produktfamilie Therm 4100 sowie der Produktfamilie Therm 4300 in allen Leistungsgrößen, die seit 2019 hergestellt wurden, von dieser Sicherheitsmaßnahme betroffen. Die Marktbeobachtung hat ergeben, dass die Geräte bei sehr starker Verschmutzung des Brenners, z. B. infolge unzureichender oder nicht rechtzeitiger Wartung, das Risiko einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration im Abgas haben. Sollte es zusätzlich zu schlechten Zugbedingungen im Kamin oder Abgassystem kommen, besteht die Gefahr, dass mit Kohlenmonoxid angereichertes Abgas unbemerkt in den Aufstellraum austritt und somit ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Die Sicherheit der Verbraucher ist für Bosch Home Comfort von größter Bedeutung. Als Hersteller von Heizungs- und Warmwasserlösungen hat sich die Bosch Home Comfort Group zu höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards verpflichtet. Die Sicherheit betroffener Geräte kann nicht unter allen Umständen während der gesamten Lebensdauer gewährleistet werden. Aus diesem Grund implementiert und erweitert die Bosch Home Comfort Group die Sicherheitsmaßnahme für diese Gas-Durchlauferhitzer.

So überprüfen Verbraucher, ob ihr Gerät von der Sicherheitsmaßnahme betroffen ist

Bosch Home Comfort bittet alle Verbraucher anhand des Typenschildes und der Seriennummer auf der hinteren Innenseite des Geräts zu überprüfen, ob ihr Gerät von der Sicherheitsmaßnahme betroffen ist. Dazu geben Verbraucher die 10-stellige Seriennummer des Gerätes auf der Webseite http://ots.de/5M5MMn Klicken oder tippen Sie, wenn Sie diesem Link Vertrauen." data-olk-copy-source="MessageBody" style="border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-variant-emoji: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13.3333px; line-height: inherit; font-family: Arial, sans-serif, serif, EmojiFont; font-optical-sizing: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; font-language-override: inherit; vertical-align: baseline; color: blue; text-decoration: underline; background-color: rgb(255, 255, 255);">http://ots.de/5M5MMn ein und folgen den Anweisungen. Bei Fragen, Hinweisen und Problemen bei der Übermittlung der Seriennummern stehen Verbrauchern die kostenlose telefonische Servicehotline +43 1 79722 8556 (Mo. bis Fr. 7.00 bis 16.00 Uhr) oder die Service-E-Mail [email protected] zur Verfügung. Verbraucher mit betroffenen Geräten erhalten einen kostenlosen Kohlenmonoxid-Melder zur Installation in der Nähe ihres Geräts.

Vermeidung möglicher Sicherheitsrisiken

Um mögliche Sicherheitsrisiken bis zur korrekten Installation des Kohlenmonoxid-Melders zu minimieren, werden Verbraucher mit betroffenen Gas-Durchlauferhitzern gebeten, die Warmwasserbereitung auf maximal 15 Minuten zu begrenzen und während und nach dem Betrieb für eine ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen. Falls ein Gerät in den vergangenen 12 Monaten nicht gewartet wurde, sollte eine Wartung umgehend mit einem Installateur vereinbart werden.

Die Bosch Home Comfort Group ist ein globaler Anbieter von effizienten Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungen mit einem innovativen Produktportfolio, das an regionale Bedürfnisse angepasst ist. Nach der bedeutenden strategischen Übernahme im Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungsgeschäft im August 2025 vereint das Unternehmen ein umfassendes Portfolio globaler und regionaler Marken, einschließlich Bosch, Buderus, Hitachi und YORK®. Die Bosch Home Comfort Group beschäftigt weltweit 24.000 Mitarbeitende und verfügt über eine starke Marktpräsenz in Amerika, Asien und Europa / Mittlerer Osten / Afrika mit einem weltweiten Netzwerk von 33 Produktionsstandorten und 26 Entwicklungszentren (inkl. Minderheitsbeteiligungen). Ohne die neu akquirierten Einheiten - hat die Bosch Home Comfort Group ihren Umsatz nach vorläufigen Zahlen 2025 bei rund 4,4 Milliarden Euro stabilisiert.Mehr Informationen unter www.bosch-homecomfortgroup.com

In Österreich erzielte die Bosch-Gruppe im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 1,12 Milliarden Euro. Rund 3 300 Mitarbeitende sind bei Bosch in Österreich beschäftigt. 1899 übernahm die Firma Dénes & Friedmann die Vertretung der Bosch-Produkte für die gesamte Donaumonarchie. Das war der Beginn der Bosch-Aktivitäten in Österreich und der Startschuss für eine blühende Erfolgsgeschichte. Heute ist Bosch in Österreich mit allen vier Unternehmensbereichen vertreten: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. An den Standorten Wien, Linz und Hallein sind internationale Kompetenzzentren für die Entwicklung innovativer und zukunftsweisender Mobilitätslösungen angesiedelt. Nahezu die Hälfte der Belegschaft in Österreich ist im Engineering-Bereich tätig. Engagierte Techniktalente finden bei Bosch in Österreich ein inspirierendes Arbeitsumfeld, um Zukunftsthemen aktiv voranzutreiben. Auch in den Produktionsbetrieben in Hallein, Bischofshofen, Linz und Pasching sowie in den Vertriebs- und Verwaltungsbereichen tragen dynamische Beschäftigte zum nachhaltigen Erfolg der Bosch-Gruppe in Österreich bei. Mehr Informationen unter www.bosch.at und www.bosch-presse.at.