Wiener Rathaus zeigt Vielfalt für Senior:innen

Wien (OTS) -

Das Wiener Rathaus wurde zum Ort der Begegnung und Information für mehr als 3.800 Wiener Senior:innen.

Von 11 bis 17 Uhr standen Information und persönliche Beratung zu Themen wie Pflege und Betreuung, Wohnen im Alter, Verkehr und Mobilität, Digitalisierung, Sicherheit, Ehrenamt und Freizeitgestaltung im Mittelpunkt. Ergänzt wurde das Informationsangebot durch ein abwechslungsreiches Bühnen- und Rahmenprogramm. Der Senior:innentag wird von Sabine Hofer-Gruber, Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien und ihrem Team „Wien für Senior:innen“ im Fonds Soziales Wien (FSW) organisiert.

Senior:innentag 2026 bestätigt Altersfreundlichkeit in Wien

Sozialstadtrat Peter Hacker betont die Bedeutung solcher Veranstaltungen: „Der Senior:innentag ist ein echtes Schaufenster für das Leben in unserer Stadt. Ob Beratung oder einfach nur ein nettes Gespräch – hier sieht man die vielen unterschiedlichen Angebote für ältere Generationen. Solche Orte der Begegnung machen Wien aus und verdeutlichen, warum unsere Stadt so lebenswert ist.“

Arabel Bernecker-Thiel, NEOS Wien Generationensprecherin, unterstreicht die Bedeutung der Senior:innen für die Stadt: „Die Gruppe der Senior:innen wird noch größer und bildet bis 2040 rund 25 % der Wiener Bevölkerung. Umso wichtiger ist es, Altersfreundlichkeit in allen Lebensbereichen wie etwa Gesundheit, Verkehr oder Barrierefreiheit sicherzustellen. Eine Stadt, die für ältere Menschen gut funktioniert, ist auch eine bessere Stadt für alle Generationen.“

“Mir ist besonders wichtig, dass Senior:innen in Wien selbstbestimmt, aktiv und gut informiert leben können. Der Senior:innentag bietet dafür eine wichtige Plattform: hier werden Angebote sichtbar, die den Alltag bereichern und neue Perspektiven eröffnet. Und er schafft Raum für Austausch und neue Impulse” , sagt Sabine Hofer-Gruber, Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien.

FSW-Geschäftsführerin Anita Bauer verweist auf die Bedeutung frühzeitiger Unterstützung: „Gerade im Alter stellen sich viele neue Fragen. Deshalb setzen wir im FSW auf umfassende Beratung und präventive Angebote, um mit unseren Leistungen Selbstständigkeit und Lebensqualität für die Wienerinnen und Wiener möglichst lange zu erhalten.“

Programmvielfalt – von Musik und Tanz bis hin zu Impfaktion

An über 60 Infoständen gab es auch heuer wieder Beratungsangebote zahlreicher Organisationen und Gelegenheiten zum Austausch.

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgte zusätzlich für Stimmung. Die Darbietungen reichten von schwungvoller Chormusik und Klavierstücken mit bekannten Hits von Udo Jürgens bis hin zu Square Dance und Latino Dance. Ergänzt wurde das Programm durch Bewegungsangebote wie etwa Sesselgymnastik. Ein Großteil der Beiträge wurde von Senior:innen selbst gestaltet. Ein besonderes Highlight war die eigens für die Wiener Senior:innen gestaltete Senior:innenhymne der „Wiener Ohrwurm Oldies“, die beim Senior:innentag erstmals live aufgeführt wurde und beim Publikum großen Anklang fand.

Auch abseits der Bühne gab es viel zu entdecken und auszuprobieren: Eine Impfaktion, ein digitales Hilfscafé für Fragen rund um Smartphones und Apps sowie gemeinsame Nordic-Walking-Runden sorgten dafür, dass für alle etwas dabei war.

Wien für Senior:innen

Das Team „Wien für Senior:innen“ im FSW koordiniert unter der Leitung der Senior:innenbeauftragten der Stadt Wien, Sabine Hofer-Gruber, zentrale Themen und Projekte für Senior:innen in der Stadt. Die Aktivitäten orientieren sich an den acht Handlungsfeldern der WHO für altersfreundliche Städte: Öffentlicher Raum, Verkehr und Mobilität, Wohnen 60+, Soziale Teilhabe, Vielfalt und Respekt, Engagement und Beschäftigung, Kommunikation und Information, Versorgung und Sicherheit. Dafür gibt es eine enge Zusammenarbeit mit Stellen der Stadt Wien, Institutionen und Organisationen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ziel ist es, die Lebensqualität der knapp 460.000 Wiener:innen ab 60 Jahren nachhaltig zu verbessern und ihre Bedürfnisse in allen Lebensbereichen gezielt zu berücksichtigen.