Sichtbarer Meilenstein am Traumazentrum Wien-Brigittenau: Verbindungsbrücke erfolgreich montiert

Wien (OTS) -

Der Modulbau des Traumazentrums Wien-Brigittenau nimmt immer konkretere Formen an. In nächtlicher Präzisionsarbeit wurde von Dienstag auf Mittwoch die Verbindungsbrücke erfolgreich versetzt.

Damit wachsen der Bestandsbau und der moderne Modulbau zu einer baulichen Einheit zusammen und sind ab sofort physisch miteinander verbunden. Dieser symbolstarke Brückenschlag markiert den Übergang in die finale Phase des Bauprojekts.

Denn auch abseits der markanten Brücke schreiten die Arbeiten zügig voran. Während an der Außenhülle die Vollwärmeschutz-Fassade hergestellt wird, ist im Inneren der Trockenbau im Erdgeschoß bereits abgeschlossen. Der Fokus verlagert sich nun zusehends auf die Details: Maler- und Fliesenlegerarbeiten laufen ebenso wie die Montage der abgehängten Decken.

Ab Herbst: Probebetrieb und sukzessive Inbetriebnahme

„Die Montage der Brücke zeigt deutlich, wie unser künftiger Standort zusammenwächst. Wir schaffen hier die bauliche Basis für eine hochmoderne Unfallversorgung, die Alt und Neu perfekt kombiniert. Wir liegen weiterhin voll im Zeitplan und streben die bauliche Fertigstellung bis Mitte des Jahres an. Der intensive Probebetrieb inklusive einer sukzessiven Inbetriebnahme erfolgt schlussendlich ab Herbst“ , so Angela Hodits, Direktorin der AUVA-Landesstelle für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

Durch die direkte Anbindung des Neubaus an den Bestand werden künftig optimale Wege für Patient:innen und Personal sichergestellt. Mit der Fertigstellung dieses Meilensteins ist die physische Hülle des Traumazentrums Brigittenau nun komplettiert.