In Zittern versetztes Denken: Künstlerische Forschung als Seismograf zwischen Geologie und Gesellschaft

Wien (OTS) -

Die Universität für angewandte Kunst Wien präsentiert mit der Ausstellung Shaken Grounds. Seismography of Precarious Presences im Angewandte Interdisciplinary Lab (AIL) ab 4. Mai 2026 Ergebnisse, Methoden und Prozesse des gleichnamigen künstlerischen Forschungsprojekts (2023–2026), gefördert durch den Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF). Die Ausstellungseröffnung markiert zugleich den Beginn des Creative-Europe-Kooperationsprojekts Shaken Grounds: Art as Seismography, das Partnerinstitutionen in Österreich, Kroatien, Island und Italien zusammenbringt und 2027 in einer Gruppenausstellung mit Symposium im Museum of Contemporary Art Zagreb münden wird.

Shaken Grounds widmet sich transdisziplinär dem Zusammenhang von geologischen, gesellschaftlichen und psychischen Erschütterungen. Dabei entsteht ein von Édouard Glissant beschriebenes „zitterndes Denken“, das die Stabilität des Grundes, auf dem wir stehen, befragt und sich Brüchen, Beben und Verwerfungen zuwendet. Seismografie wird zu einer Methode des Wahrnehmens, Aufzeichnens und In-Beziehung-Setzens.

Die Exposition – als Öffnung und Artikulation künstlerischer Forschung – geht von der Beobachtung aus, dass nicht nur natürliche Prozesse, sondern auch globale Erwärmung und menschliche Eingriffe in die Erdkruste deren Stabilität beeinflussen. Während sich derartige Dynamiken über unterschiedliche Maßstäbe und Zonen entfalten, oft jenseits unmittelbarer Wahrnehmung, stellt sich die Frage, auf welche Weise künstlerische Forschung als eine Form von Seismografie operiert, und wie künstlerische Praktiken subtile Schwingungen und deutlichere Verschiebungen zwischen der belebten Welt und einer zunehmend instabilen Geosphäre erfassen und übersetzen können.

Durch die Arbeit mit Film, Klang, Performance, Text, Objekten, Zeichnung und Malerei bringt das Projekt Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Kurator*innen zusammen. In einem offenen Kollektiv treffen unterschiedliche Perspektiven auf menschengemachte Seismizität aufeinander: Filmemachen, Geologie, künstlerische und somatische Praktiken ebenso wie Philosophie und Geschichte verstehen das Phänomen jeweils anders. Im transdisziplinären Dialog wird das Phänomen differenziert, sodass neue Aspekte hervortreten können.

Shaken Grounds bewegt sich durch vulkanische Landschaften Süditaliens, durch Erdbebenüberwachungsräume, geothermische Infrastrukturen und CO₂-Injektionsanlagen, entlang der Lavafelder Islands sowie zu den schmelzenden Gletschern der Alpen, und fragt, wie wir dem, was sich um uns und in uns verändert, Aufmerksamkeit schenken und dabei beweglich-zitternd in Beziehung bleiben können.



Mit Beiträgen von Bjarki Bragason, Nikolaus Gansterer, Mariella Greil, Victor Jaschke, Peter Kozek, Anna Líndal, Werner Moebius und Lucie Strecker.



Das Creative-Europe-Projekt Shaken Grounds: Art as Seismography wird in Zusammenarbeit mit dem Museum of Contemporary Art Zagreb, Kroatien (Projektleitung), der Universität für angewandte Kunst Wien, Österreich, der Iceland University of the Arts, Reykjavík, Island sowie Centro ITARD Lombardia / Volcanic Attitude Festival, Italien (kofinanziert von der Europäischen Union) durchgeführt.

Shaken Grounds. Seismography of Precarious Presences

AIL – Angewandte Interdisciplinary Lab

Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien

Presseführung: 4. Mai 2026, 10.30 Uhr (Anmeldung unter [email protected] erbeten)

Eröffnung: 4. Mai 2026, 18.00 Uhr

Ausstellung: 5.–26. Mai 2026

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag, 11.00–18.00 Uhr

Eintritt frei.

Begleitprogramm:

12. Mai, 17.00

Publikumsdialog und Führung

26. Mai, 17.00

Finissage und Führung

Foto-Download:

https://www.dieangewandte.at/presse

Die Angewandte

Die Universität für angewandte Kunst Wien zählt zu den führenden internationalen Kunsthochschulen. Mit 2000 Studierenden aus 90 Ländern und rund 30 Studienrichtungen an 8 Instituten verbindet die Angewandte die Künste und Wissenschaften mit den Gestaltungsdisziplinen Architektur und Design.

Als Kunstuniversität entwickelt sie neue inter- und transdisziplinäre Angebote, die auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse gerichtet sind und Zukunftshorizonte öffnen.