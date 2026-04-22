  • 22.04.2026, 12:25:33
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  • OTS0119

Wenn medizinische Eingriffe als Schönheits-OP abgetan werden

Ein Systemfehler mit spürbaren Folgen, vor allem für Frauen.

Wien (OTS) - 

Beschwerden bei Frauen werden nach wie vor häufiger relativiert oder anders bewertet.
(Quelle: „Gender Health Gap in Austria: Women express concern“, 2024)

In der Praxis werden medizinisch notwendige Eingriffe mitunter vorschnell als Schönheitsoperationen eingestuft – mit direkten Folgen für Betroffene: fehlende Kostenübernahme, verzögerte Behandlung und psychische Belastung.

Trotz klarer medizinischer Indikationen zeigt sich ein strukturelles Problem in Österreich: Frauen navigieren dieses System meist ohne Unterstützung, ohne Information, und auf eigene Kosten.

„Rund 90 % der Patienten sind sich des Umfangs der möglichen Kostenübernahme durch die Krankenkasse bei medizinischer Indikation nicht bewusst.“ Dr. Sara Abayev

Zwischen dem 17. und 19. September 2026 wird dieses Thema auch im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Congress Graz aufgegriffen:

Dr. Sara Abayev spricht in einem Fachvortrag über strukturelle Herausforderungen im Gesundheitssystem gemeinsam mit

– Dr. Mireille Ngosso (Allgemeinmedizinerin, Expertin für diversitätssensible Medizin)

– Mag. Jing Hu (Gesundheitssprecherin NEOS Wien)

Alle Infos zum Vortrag finden Sie hier

Rückfragen & Kontakt

Abayev Aesthetics
Dr. Sara Abayev
Telefon: +43676844513380
E-Mail: [email protected]
Website: https://abayev-aesthetics.at/

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