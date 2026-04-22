  • 22.04.2026, 12:09:32
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  • OTS0107

FPÖ Wien erneuert Forderung nach mehr Polizei für Wien

Wien (OTS) - 

Die FPÖ Wien hat heute, Mittwoch, im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus abermals einen „zunehmenden Sicherheitsnotstand“ in der Bundeshauptstadt geortet. Der nicht amtsführende Stadtrat Stefan Berger wiederholte die Forderung nach mehr Polizeikräften für Wien, um etwa die „besorgniserregende“ Entwicklung der Jugendkriminalität, die sich seit 2021 mehr als verdoppelt habe, in den Griff zu bekommen. Berger kritisierte auch die Zunahme von Messerattacken auf rund 1.000 pro Jahr. Der FPÖ-Politiker vermisste ebenfalls „effektive Maßnahmen an Brennpunkten“. So gebe es laut FPÖ etwa am Keplerplatz in Favoriten in der Nähe einer Schule „eine offene Alkohol- und Drogenszene“; hier forderte Berger ein Alkoholverbot als ersten Sicherheitsschritt ein.

Besonders problematisch sei aufgrund von budgetären Zwängen auch, dass nur noch ein Drittel aller Polizeidienststellen in Wien „rund um die Uhr“ geöffnet seien und weniger Polizeistreifen auf der Straße unterwegs seien, so die FPÖ. Grund dafür seien personelle Abflüsse. Laut Freiheitlichen seien im Vorjahr in Wien tatsächlich 390 Exekutivbedienstete weniger zur Verfügung gestanden, als die offiziellen Daten des Innenministeriums zeigen würden: „Es werden nur Neuaufnahmen den Pensionierungen gegenübergestellt, während Kündigungen, Versetzungen und interne Abzüge etwa ins Innenministerium einfach ausgeblendet werden.“

Neben einer Personaloffensive mit 1.500 Polizeikräften mehr für Wien forderte Berger eine Stärkung der Polizeipräsenz auf Wiens Straßen sowie eine Reform des geplanten Dienstzeitmodells.

Weitere Informationen: FPÖ-Rathausklub Wien, Pressestelle, Tel.: 01/4000-81799 (Schluss) nic

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