12 Points für den ESC in Wien: Neue TikTok- und Snapchat-Filter laden zum Mitmachen ein

Wien (OTS) -

Zum Eurovision Song Contest 2026 bringt die Stadt Wien den ESC direkt auf die Smartphones der ESC-Community: Mit eigens gestalteten Filtern für TikTok und Snapchat können Nutzerinnen und Nutzer ab sofort ihre eigenen Inhalte im ESC-Look gestalten und teilen.

Zu finden sind die Filter unter dem Suchbegriff „ESC 2026“ oder direkt über die entsprechenden QR-Codes, die sich über die jeweilige App öffnen lassen.

Ob kurze Gesangsperformance, Tanzclip oder kreative Grußbotschaft – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Filter legen sich spielerisch über Selfie-Videos, reagieren auf Gesten der Fans und machen jeden Clip zum persönlichen ESC-Moment.

Passend zum Motto des heurigen Eurovision Song Contests „United by Music“ lädt die Stadt Wien Menschen jeden Alters ein, Teil des gemeinsamen ESC-Gefühls zu werden und ihre Begeisterung in den sozialen Netzwerken sichtbar zu machen. Die Filter stehen kostenlos auf TikTok und Snapchat zur Verfügung und können über die jeweilige App genutzt werden.

Im 70. Jubiläumsjahr des Eurovision Song Contests freut sich Wien, Gastgeberin dieses internationalen Musikereignisses zu sein. Menschen aus ganz Europa – und darüber hinaus – kommen zusammen, um zu feiern und zu erleben, wie Musik verbindet – über Grenzen und Unterschiede hinweg. Mit großem Engagement sorgt die Stadt Wien dafür, dass der Song Contest zu einem besonderen Erlebnis für Gäste, Fans und die Stadt wird.

Weitere Informationen, Beispielbilder und QR-Codes mit direkten Links zu den Filtern finden sich auf der ESC-Sonderseite der Stadt Wien unter eurovision.wien.gv.at sowie in der Rathauskorrespondenz unter presse.wien.gv.at (Schluss) jaz