Mag. Weißmann: Offenlegung des Compliance Berichts gegenüber Stiftungsrat gefordert

Wien (OTS) -

Vor dem Hintergrund der jüngsten Veröffentlichungen stellt mein Mandant klar, dass einzelne, aus dem Zusammenhang gelöste Auszüge aus privaten Nachrichten kein zutreffendes Gesamtbild der tatsächlichen Beziehung und der zugrunde liegenden Dynamik vermitteln. Es ist daher nicht länger hinnehmbar, dass auf Basis selektiver Veröffentlichungen der höchstpersönliche Lebensbereich meines Mandanten offenbart und dieser bloßgestellt wird. Mag. Weißmann fordert daher, dass den Mitgliedern des Stiftungsrates, die der gesetzlichen Verschwiegenheit unterliegen, der vollständige Compliance-Bericht des ORF in seiner Causa zugänglich gemacht wird. Dieser Bericht ist ein Schlüsseldokument, das den vollständigen Sachverhalt abbildet und damit beide Seiten würdigt. Damit soll eine sachliche und vollständige Bewertung der Beziehung zwischen meinem Mandanten und der ORF-Mitarbeiterin für den Stiftungsrat ermöglicht werden. Entsprechende Schreiben ergehen heute an die dafür zuständigen Stellen im ORF.