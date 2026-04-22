FPÖ-Fiedler: „Mehr Praxis statt trockener Theorie“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die Ausbildung an der PH-Baden ist stark theoretisch geprägt, während praktische Inhalte deutlich zu kurz kommen. Lehrveranstaltungen sind häufig wissenschaftlich ausgerichtet und weisen nur einen geringen Bezug zur schulischen Praxis auf. Gleichzeitig fehlt es an ausreichender Methodenvermittlung, die für den späteren Unterricht essenziell ist. Methodenkompetenz soll dabei in jeder Lehrveranstaltung vorhanden sein und nicht ausschließlich auf Fachkompetenz reduziert werden“, kritisiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler.

Strukturelle Faktoren verstärken diese Entwicklung zusätzlich: Dazu zählen sehr geringe Präsenzzeiten. „Gerade im Bereich des Volksschullehreramts, das in besonderem Maße von Interaktion und praktischer Übung lebt ist diese Entwicklung problematisch“, so Helmut Fiedler. Eine erfahrene Pädagogin bringt die Situation auf den Punkt „Volkschullehramt kann man nicht online vermitteln“.

„Ohne gezielte Praxisübungen und systematische Methodenvermittlung werden Studierende nur unzureichend auf die Herausforderungen des Unterrichts vorbereitet“, schließt Bildungssprecher Fiedler.