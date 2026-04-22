  • 22.04.2026, 10:20:02
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AVISO: Innenminister Karner besucht Girls‘ Day der Polizei

Schülerinnen ab 14 Jahren aus Wien haben die Möglichkeit, einen spannenden Tag bei der Wiener Polizei zu verbringen

Wien (OTS) - 

Am 23. April 2026 findet in der Rossauer Kaserne in Wien der jährliche Girls‘ Day der Polizei statt. Bei diesem Event können sich speziell Mädchen und junge Frauen über den Polizeiberuf informieren, Fragen stellen und den Arbeitsalltag einer Polizistin hautnah erleben.

Innenminister Gerhard Karner wird die Veranstaltung besuchen und die jungen Interessentinnen begrüßen.

Die Interessentinnen können bei einem Training mit einem Übungs-Pfefferspray ihre Treffsicherheit testen, an einer Funkübung teilnehmen, Ausrüstungsgegenstände testen, mit einer Virtual-Reality-Brille Einblicke in die Polizeiausbildung erhalten, an einem Fitness-Spiel teilnehmen und erhalten eine Vorführung der Diensthundestaffel.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme ist eine Akkreditierung erforderlich. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden – nach Überprüfung der Daten erhalten Sie die Akkreditierung per E-Mail.

Akkreditierung erforderlich

Akkreditierung: https://tinyurl.com/yvypwjp5

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