DPD Österreich mit Quality Award ausgezeichnet

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) -

Das Market Institut führt seit mehreren Jahren branchenbezogene Markttests durch und zeichnet herausragende Unternehmen mit dem Market Quality Award aus. DPD Österreich erreicht dabei eine Top-Platzierung und wurde als einer der führenden Paketdienstleister des Landes ausgezeichnet.

Im Rahmen des Markttests werden zahlreiche relevante Kriterien aus Bevölkerungs- und Kund:innensicht erhoben. Basis der Bewertung ist eine repräsentative Online-Umfrage, an der im September des Vorjahres 1.000 Personen teilnahmen. Neben klassischen Leistungsparametern wurde auch der sogenannte Brand Drive analysiert.

„Diese Auszeichnung unterstreicht nicht nur unsere starke Marktposition als größter privater Paketlogistiker*, sondern würdigt vor allem unsere kontinuierlichen Bemühungen um exzellente Servicequalität“, erklärt Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer von DPD Österreich.

Als größter privater Paketdienst Österreichs sicherte sich DPD gleich in mehreren Kategorien Spitzenplätze und schaffte es in zahlreichen Bereichen unter die Top 3 – darunter Bekanntheit, Top-Anbieter, Preis-Leistungs-Verhältnis, Weiterempfehlung, Sympathie, Innovation und Markentreue.

Über DPD in Österreich

DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) ist Österreichs führender privater Paketdienst* und steht seit mittlerweile mehr als 38 Jahren für erstklassige Paketlogistik-Lösungen für Business- und Privatkund:innen. 1988 als erster privater Paketdienst gegründet, stützt sich DPD auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter – Österreichs führende Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. Österreichweit sind rund 2.500 Logistikexpert:innen im DPD-Netzwerk tätig, die gemeinsam mit einer Transportflotte von 1.600 Fahrzeugen im Jahr 2025 rund 64,6 Millionen Pakete bewegt haben. Ein weiteres starkes Standbein dieses Netzwerkes sind die österreichweit inzwischen über 3.300 Pickup Standorte (Paketshops und -stationen) an denen Pakete versendet, abgeholt und retourniert werden können. International hat DPD, als Teil der französischen Geopost, Zugriff auf das stärkste Straßennetzwerk Europas und Zugang zu über 150.000 Pickup Standorten in insgesamt 50 Ländern.