CARE Österreich gratuliert Andrea Barschdorf-Hager zum Goldenen Ehrenzeichen der Republik

Wien (OTS) -

„Als Vorstand von CARE Österreich gratuliere ich Andrea Barschdorf-Hager herzlich zur Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich. Die Auszeichnung stellt eine Würdigung ihres außerordentlichen Engagements dar – ihre Expertise, ihr Weitblick und ihre Führungsstärke motivieren das Team von CARE Österreich täglich zu hervorragender Arbeit mit und für Menschen in Entwicklungsländern“, so Dr. Birgit Niessner, Vorstandsvorsitzende von CARE Österreich. Dr. Andrea Barschdorf-Hager ist seit 2009 Geschäftsführerin von CARE Österreich und hat die Organisation in dieser Zeit maßgeblich geprägt und weiterentwickelt.

Nachhaltige Veränderung für Menschen in Not

„Andrea Barschdorf-Hager ist es eindrucksvoll gelungen, die Organisation als hochrelevanten Akteur der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe zu positionieren – sowohl innerhalb des internationalen CARE-Verbundes als auch darüber hinaus. Unter ihrer Führung arbeitet ein Team von rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unermüdlich in Partnerländern, um Wirkung zu erzielen. CARE Österreich setzt dabei Maßstäbe in Effizienz und verantwortungsvoller Mittelverwendung, was sich auch in der Zusammenarbeit mit der Austrian Development Agency eindrucksvoll abbildet“, würdigt Botschafter Dr. Peter Huber, Sektionsleiter für Internationale Partnerschaften und Humanitäre Hilfe des BMEIA, die Verdienste der CARE Österreich Geschäftsführerin in seiner Rede. „Andrea Barschdorf-Hager baut Brücken – zwischen Ländern, Institutionen und Menschen. Es gelingt ihr immer wieder, internationale Akteurinnen und Akteure nach Österreich zu bringen und Wien als Ort des globalen Dialogs zu stärken. Mit dem Podcast ‘CARE in Action’ leistet sie seit 2021 einen wertvollen Beitrag zum öffentlichen Diskurs in einem Bereich, der zunehmend für politische Polarisierung missbraucht wird.“

Hilfe für Menschen in über 120 Ländern

CARE Österreich ist Teil von CARE International, einer der größten humanitären Organisationen weltweit, die in mehr als 120 Ländern aktiv ist und 1945 gegründet wurde. Die Organisation setzt sich für die Bekämpfung von Armut und sozialer Ungerechtigkeit ein – mit einem besonderen Fokus auf die Stärkung von Frauen und Mädchen, die überproportional stark von Armut und den Folgen von Krisen betroffen sind. Im Juli 2026 sind 80 Jahre vergangen, seit die ersten CARE-Pakete® Österreich erreicht haben. Insgesamt folgten eine Million Pakete, um die Bevölkerung der Nachkriegszeit zu versorgen.